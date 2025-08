Деталі

Функція «поділитися чатом» у ChatGPT дозволяла створити публічне посилання на розмову, яке в окремих випадках могло потрапити в індекс пошукових систем, якщо користувач вмикав відповідний перемикач.

Це відкривало доступ до персональних або незручних діалогів для будь-кого, хто вводив у Google чи Bing запит на кшталт site:chatgpt.com/share.

Такі чати містили широкий спектр запитів: від побутових порад до переписок із «саркастичним» режимом ChatGPT, зокрема створення абсурдних інструкцій, наприклад: «Як користуватися мікрохвильовкою без виклику сатани».

Один користувач попросив переписати резюме, і за деталями розмови журналісти легко знайшли його профіль у LinkedIn і переконалися, що він не отримав роботу.

Попри заяву OpenAI про приватність і контроль користувача, компанія визнала: експеримент із пошуковою індексацією відкрив занадто багато способів випадкового розголошення чутливої інформації. Тому функцію прибрали.

Представники OpenAI пояснили, що чати ніколи не були публічними за замовчуванням і зʼявлялись у пошуку лише після явного погодження користувача.

OpenAI зазначає, що експеримент був частиною спроби знайти зручні шляхи ділитися корисними розмовами з ChatGPT, але без ризику порушення приватності. Компанія завершила експеримент і наразі не планує повертати подібну функцію.

Контекст

Схожі ситуації траплялись і з іншими хмарними сервісами. Наприклад, із Google Drive, коли документи зі статусом Anyone with the link потрапляли в пошукові результати, якщо на них посилалися з інших сайтів. Google наголошує, що індексація залежить не від пошуковиків, а від самих видавців контенту.

ChatGPT щодня отримує понад 2,5 млрд запитів від користувачів у всьому світі, з яких понад 330 млн надходять із США. На середину липня 2025 року тижнева аудиторія платформи перевищує 500 млн активних користувачів.

За даними джерел The Information, OpenAI майже подвоїла річний виторг за перші сім місяців 2025-го, досягнувши $12 млрд у річному обчисленні.