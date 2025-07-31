OpenAI майже подвоїла річний виторг за перші сім місяців 2025 року, досягнувши $12 млрд у річному обчисленні. Про це пише The Information із посиланням на джерело, яке спілкувалося з керівництвом компанії.

Деталі

Це означає, що розробник ChatGPT зараз генерує приблизно $1 млрд щомісячного доходу, порівняно з $500 млн на початку року.

Зростання доходів супроводжується розширенням аудиторії: продукти ChatGPT щотижня використовують близько 700 млн активних користувачів. Для порівняння, у березні компанія повідомляла про 500 млн активних користувачів усіх своїх продуктів.

Така динаміка дозволяє OpenAI перевищити власний прогноз річного доходу в $12,7 млрд, що більш ніж утричі перевищує $4 млрд, зароблені у 2024 році. Основними джерелами зростання є підписки від корпоративних клієнтів і користувачів, які використовують чатбот для програмування та інших завдань.

Однак швидке зростання супроводжується високими витратами: прогнозовані витрати OpenAI у 2025 році зросли до $8 млрд, що на $1 млрд більше за попередні оцінки. Це може вказувати на збільшення витрат на оренду серверів, які раніше оцінювалися в $14 млрд на наступний рік.

Контекст

ChatGPT, створений OpenAI та запущений 30 листопада 2022 року, стрімко набрав популярність, залучивши 1 млн користувачів за п’ять днів і 100 млн за два місяці. Станом на лютий 2025 року платформа налічує 400 млн щотижневих і 122 млн щоденних активних користувачів.

Найбільша аудиторія зосереджена в США (19%), Індії (7%) і Бразилії (5%). У травні 2024 року OpenAI представила модель GPT-4o, яка обробляє текст, аудіо та зображення, значно розширивши функціонал ChatGPT.

У лютому 2025 року з’явилася функція Deep Research, що створює аналітичні звіти за 5–30 хвилин, а GPT Store дав змогу розробити понад 3 млн кастомних чат-ботів без програмування. Модель GPT Image 1, інтегрована в GPT-4o, у березні 2025 року згенерувала 700 млн зображень за тиждень. Виторг OpenAI від ChatGPT у 2024 році склав $3,7 млрд, а прогноз на 2025 рік становить $11 млрд при оцінці компанії в $157 млрд.