Договоренности о перемирии на море не связаны с «зерновым соглашением», Россия манипулирует – МИД

Россия манипулирует – договоренности о прекращении огня в Черном море не связаны с возобновлением так называемого зернового соглашения. Об этом заявил спикер МИДа Георгий Тихий на брифинге 27 марта.
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- Россия манипулирует, пытаясь выдать эти договоренности за возвращение к так называемому зерновому соглашению, вводя в заблуждение мировое сообщество, заявил спикер МИДа. «Это не соответствует действительности. Говорить о возобновлении черноморской зерновой инициативы в таком контексте некорректно», – подчеркнул Тихий.
- По его словам, в договоренностях, к примеру, отсутствует упоминание об инспекции судов, что подтверждает отсутствие связи с предыдущей инициативой.
- Украина уже давно самостоятельно обеспечивает морской транзит благодаря действиям Военно-морских сил и других сил обороны, оттеснивших российский флот от коммерческих путей, добавили в МИДе. «Российские попытки представить это как разблокировку или навязывание инспекций – чистые манипуляции, не имеющие оснований», – отметили в министерстве.
Контекст
США договорились с Украиной и Россией об обеспечении безопасности судоходства и отказе от применения силы в Черном море. Об этом говорится в двух заявлениях, опубликованных после переговоров американской делегации с представителями Украины и России 23–24 марта в Эр-Рияде.
Белый дом сообщил, что США поддержат возвращение России на глобальный рынок для экспорта сельхозпродукции и удобрений.
В Кремле уточнили, что перемирие в Черном море возможно только после снятия санкций с Россельхозбанка, других финансовых учреждений, вовлеченных в торговлю продовольствием и удобрениями, а также с российских судов, осуществляющих перевозку.
Основные условия соглашения включают снятие ограничений на торговое финансирование, отмену санкций против производителей и экспортеров продовольствия (включая рыбу) и удобрений, а также устранение препятствий для страховых компаний, обслуживающих эти грузы.
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