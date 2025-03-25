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США договорились с Украиной и РФ о прекращении огня на море

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

США договорились с Украиной и РФ обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море. Об этом говорится в двух отдельных заявлениях по итогам состоявшихся 23–24 марта встреч американской делегации в Эр-Рияде с украинскими и российскими переговорщиками. В сообщении Белого дома отмечается, что США помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельхозпродукции и удобрений.

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Подробности

  • Стороны договорились обеспечить безопасную навигацию (судоходство), прекратить использование силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.
  • Как пояснил министр обороны Рустем Умеров, украинская сторона отмечает: перемещение Россией своих военных судов за пределы восточной части Черного моря будет считаться «нарушением духа этой договоренности и будет рассматриваться как нарушение обязательств обеспечить свободу судоходства в Черном море и угрозу национальной безопасности Украины». «В таком случае у Украины будет полное право реализовывать право на самозащиту», – отметил Умеров.
  • Все стороны договорились внедрить договоренности президентов о полном запрещении ударов по энергетической инфраструктуре Украины и России.
  • Все стороны приветствуют привлечение третьих стран для обеспечения поддержки внедрения энергетической и морской договоренностей.
  • Все стороны продолжат работать над достижением устойчивого и продолжительного мира.
  • США подтвердили свою поддержку в помощи обмена военнопленными, освобождения гражданских задержанных и возвращения насильно вывезенных украинских детей.
  • Как отмечается в заявлении Белого дома по итогам переговоров американской и российской делегаций, США помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить расходы на морское страхование, а также расширить доступ к портам и платежным системам для таких транзакций.
  • Основная разница между заявлениями – в отдельных пунктах, отражающих интересы каждой стороны – гуманитарные для Украины (обмен пленными, возвращение детей), экономические для России (экспорт, страхование, доступ к рынкам). Остальные положения – безопасность судоходства, мирные переговоры, энергетические соглашения – общие.

Контекст

США провели первые два раунда переговоров с украинской делегацией вечером 23 марта, а на следующий день начали переговоры с российской делегацией.

Украину представляла делегация с министром обороны Рустемом Умеровым, заместителем председателя ОП по военным вопросам Павлом Палисой, дипломатическим заместителем главы ОП Игорем Жовквой, чиновниками более низкого уровня и командой специалистов по военным и энергетическим вопросам.

На переговорах должны были определить два вопроса, объяснял накануне собеседник из правительства на условиях анонимности. Первое – объем перемирия, то есть определение, какие именно атаки запрещены. Второе – мониторинг, как будет проходить контроль за соблюдением перемирия.

Последний вопрос является ключевым и сложным, объяснял собеседник. Если не будет четкого мониторинга, это облегчит России возможности срывать его и обвинять Украину, чтобы ослабить военное и дипломатическое положение Киева.

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