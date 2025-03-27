Домовленості про перемир’я на морі не повʼязані із «зерновою угодою», Росія маніпулює – МЗС

Росія маніпулює – домовленості про припинення вогню в Чорному морі не пов’язані з відновленням так званої зернової угоди. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу 27 березня.
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Деталі
- Росія маніпулює, намагаючись видати ці домовленості за повернення до так званої зернової угоди, вводячи в оману світову спільноту, заявив речник МЗС. «Це не відповідає дійсності. Говорити про відновлення чорноморської зернової ініціативи в такому контексті некоректно», – наголосив Тихий.
- За його словами, у домовленостях, наприклад, немає згадок про інспекції суден, що підтверджує відсутність зв’язку з попередньою ініціативою.
- Україна вже давно самостійно забезпечує морський транзит завдяки діям Військово-морських сил та інших сил оборони, які відтіснили російський флот від комерційних шляхів, додали в МЗС. «Російські спроби представити це як розблокування чи нав’язування інспекцій – суцільні маніпуляції, які не мають підґрунтя», – зазначили в міністерстві.
Контекст
США домовилися з Україною та Росією про забезпечення безпеки судноплавства та відмову від застосування сили в Чорному морі. Про це йдеться у двох заявах, опублікованих після переговорів американської делегації з представниками України та Росії 23–24 березня в Ер-Ріяді.
Білий дім повідомив, що США підтримають повернення Росії на глобальний ринок для експорту сільгосппродукції та добрив.
У Кремлі уточнили, що перемир’я в Чорному морі можливе лише після зняття санкцій із Россельхозбанку, інших фінансових установ, залучених до торгівлі продовольством і добривами, а також із російських суден, що здійснюють перевезення.
Основні умови угоди включають зняття обмежень на торговельне фінансування, скасування санкцій із виробників та експортерів продовольства (включно з рибою) і добрив, а також усунення перешкод для страхових компаній, які обслуговують ці вантажі.
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