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Первое оборонное предприятие получило кредит в рамках программы-аналога «5-7-9»

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Украинский производитель средств РЭБ и РЭР получил первый доступный кредит в рамках программы льготного кредитования для производителей ОПК, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин 26 декабря.

В бюджете до конца года на кредитование ВПК заложили 260 млн грн, планы на следующий – 2,5 млрд грн. Программа будет работать по аналогу кредитной «5-7-9».

Ключевые факты

  • Производитель получил 100 млн грн сроком на 1 год под 5% годовых, остальные проценты будет платить государство.
  • Программа доступных кредитов, которая заработала в этом году, имеет финансирование на следующий – 500 млн грн. Ожидается, что эти средства будут способствовать развитию предприятий – и, как следствие, более быстрой поставке вооружения и техники Силам обороны.

Контекст

5 ноября правительство дало старт программе льготного кредитования для предприятий военно-промышленного комплекса, которую анонсировало еще в марте 2024 года.

Украинские производители вооружения давно ожидали ее принятия. Из-за закрытого экспорта, нестабильных заказов и нехватки финансирования компании чаще прибегают к релокации за границу. «На третьем году войны ВПК – единственная отрасль украинской экономики, не имеющая доступа к дешевым деньгам», – рассказывал в сентябре Владислав Бельбас, гендиректор «Украинской бронетехники», самого крупного частного производителя вооружения в Украине.

Что программа дает бизнесу и какие компании могут на нее рассчитывать, читайте в материале Forbes Ukraine.

В проекте государственного бюджета на 2025 год правительство предусмотрело более 55 млрд грн на производство вооружения и военной техники. В частности, предусмотрено 54,55 млрд грн на выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, разработку, освоение и внедрение новых технологий, наращивание имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения

Еще предусмотрено выделение 500 млн грн на реализацию Программы финансовой поддержки предпринимательства оборонного комплекса. Эта программа была создана в этом году и позволяет производителям брать кредиты под 5% годовых. Остальные проценты будут покрывать госбюджет.

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