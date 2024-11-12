Уряд передбачив понад 55 млрд грн на виробництво озброєння у проєкті держбюджету-2025

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2025 рік передбачив понад 55 млрд грн на виробництво озброєння і військової техніки, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін. Напередодні документ схвалили до другого читання.

Ключові факти

У документі передбачено 54,55 млрд грн на виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення. З них 7,6 млрд грн – у загальному фонді, решта – спецфонд.

На 2024 рік для порівняння було виділено трохи більше 51 млрд грн.

У документі передбачено виділення 500 млн грн на реалізацію Програми фінансової підтримки підприємництва оборонного комплексу. Ця програма була створена цього року, і дає можливість виробникам брати кредити під 5% річних. Решту відсотків покриватиме держбюджет.

На 2024 рік на цю програму виділили 263,4 млн грн.

Контекст

13 вересня Кабмін затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. На що уряд планує витрачати кошти у 2025-му – у пʼяти графіках від Forbes Ukraine. Фінансування безпеки та оборони у 2025 році практично не зросте – 2,18 трлн грн проти 2,22 трлн грн. Це 56,5% від усіх запланованих видатків (3,94 трлн грн).

Понад 1 трлн грн із цих коштів піде на оплату праці військових, суттєвого збільшення цих видатків у 2025-му порівняно з цим роком не закладено.

За прогнозом Мінекономіки, що супроводжує проєкт бюджету, середньорічний курс долара за підсумками 2024 року становитиме 40,8 грн, а у 2025-му його заплановано як 45 грн/$.

31 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт державного бюджету на 2025 рік. За ухвалення бюджету проголосували 247 народних депутатів. Загалом видатки держбюджету плануються в обсязі понад 3,6 трлн грн, що на 535 млрд грн більше порівняно з цим роком. Доходи загального фонду заплановані на суму 2,7 млрд грн, що на 411 млрд грн більше, ніж цього року.

8 листопада Кабінет Міністрів схвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік до другого читання, видатки у ньому збільшились на 50 млрд грн, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, головний пріоритет бюджету залишився незмінним – оборона, обороноздатність та безпека України.