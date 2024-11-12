Уряд передбачив понад 55 млрд грн на виробництво озброєння у проєкті держбюджету-2025

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2025 рік передбачив понад 55 млрд грн на виробництво озброєння і військової техніки, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін. Напередодні документ схвалили до другого читання.
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Ключові факти
- У документі передбачено 54,55 млрд грн на виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення. З них 7,6 млрд грн – у загальному фонді, решта – спецфонд.
- На 2024 рік для порівняння було виділено трохи більше 51 млрд грн.
- У документі передбачено виділення 500 млн грн на реалізацію Програми фінансової підтримки підприємництва оборонного комплексу. Ця програма була створена цього року, і дає можливість виробникам брати кредити під 5% річних. Решту відсотків покриватиме держбюджет.
- На 2024 рік на цю програму виділили 263,4 млн грн.
Контекст
13 вересня Кабмін затвердив проєкт державного бюджету на 2025 рік. На що уряд планує витрачати кошти у 2025-му – у пʼяти графіках від Forbes Ukraine. Фінансування безпеки та оборони у 2025 році практично не зросте – 2,18 трлн грн проти 2,22 трлн грн. Це 56,5% від усіх запланованих видатків (3,94 трлн грн).
Понад 1 трлн грн із цих коштів піде на оплату праці військових, суттєвого збільшення цих видатків у 2025-му порівняно з цим роком не закладено.
За прогнозом Мінекономіки, що супроводжує проєкт бюджету, середньорічний курс долара за підсумками 2024 року становитиме 40,8 грн, а у 2025-му його заплановано як 45 грн/$.
31 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт державного бюджету на 2025 рік. За ухвалення бюджету проголосували 247 народних депутатів. Загалом видатки держбюджету плануються в обсязі понад 3,6 трлн грн, що на 535 млрд грн більше порівняно з цим роком. Доходи загального фонду заплановані на суму 2,7 млрд грн, що на 411 млрд грн більше, ніж цього року.
8 листопада Кабінет Міністрів схвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік до другого читання, видатки у ньому збільшились на 50 млрд грн, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, головний пріоритет бюджету залишився незмінним – оборона, обороноздатність та безпека України.
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