Перше оборонне підприємство отримало кредит у рамках програми-аналогу «5-7-9»

У бюджеті до кінця року на кредитування ВПК заклали 260 млн грн, плани на наступний – 2,5 млрд грн. Програма працюватиме за аналогом кредитної «5-7-9» .

Український виробник засобів РЕБ та РЕР отримав перший доступний кредит у рамках програми пільгового кредитування для виробників ОПК, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін 26 грудня.

Ключові факти

Виробник отримав 100 млн грн строком на 1 рік під 5% річних, решту відсотків сплачуватиме держава.

Програма доступних кредитів, яка запрацювала в цьому році, має фінансування на наступний – 500 млн грн. Очікується, що ці кошти сприятимуть розвитку підприємств – і, як наслідок, швидшому постачанню озброєння та техніки до Сил оборони.

Контекст

5 листопада уряд дав старт програмі пільгового кредитування для підприємств військово-промислового комплексу, яку анонсував ще в березні 2024 року.

Українські виробники озброєння давно очікували на її прийняття. Через закритий експорт, нестабільні замовлення та брак фінансування компанії частіше вдаються до релокації за кордон. «На третьому році війни ВПК – єдина галузь української економіки, що не має доступу до дешевих грошей», – розповідав у вересні Владислав Бельбас, гендиректор «Української бронетехніки», найбільшого приватного виробника озброєння в Україні.

Що програма дає бізнесу та які компанії можуть на неї розраховувати, читайте у матеріалі Forbes Ukraine.

У проєкті державного бюджету на 2025 рік уряд передбачив понад 55 млрд грн на виробництво озброєння і військової техніки. Зокрема, передбачено 54,55 млрд грн на виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення

Ще передбачено виділення 500 млн грн на реалізацію Програми фінансової підтримки підприємництва оборонного комплексу. Ця програма була створена цього року і дає можливість виробникам брати кредити під 5% річних. Решту відсотків покриватиме держбюджет.