Перспективи світової торгівлі різко погіршилися на тлі мит Трампа – прогноз СОТ

Світова організація торгівлі (СОТ) попередила, що перспективи світової торгівлі «різко погіршилися» після введення мит і через невизначеність торговельної політики, йдеться в останньому звіті 16 квітня. СОТ заявила, що очікує падіння торгівлі товарами на 0,2% цього року, на відмну від зростання у жовтневому прогнозі.

Ключові факти

«Перспективи світової торгівлі різко погіршилися через різке зростання тарифів і невизначеність торгової політики», – сказано у прогнозі СОТ.

З огляду на заходи, вжиті станом на 14 квітня, зокрема призупинення взаємних тарифів США, очікується, що обсяг світової торгівлі товарами знизиться на 0,2% у 2025 році, перш ніж у 2026-му відбудеться скромне відновлення на 2,5%. Очікується, що спад буде особливо різким у Північній Америці, де прогнозується падіння експорту на 12,6%.

Нова оцінка на 2025 рік майже на три відсоткові пункти нижча, ніж вона була б без недавніх змін у політиці, і знаменує собою значний розворот з початку року, коли економісти СОТ очікували побачити продовження розширення торгівлі.

У сукупності взаємні тарифи та поширення торговельної невизначеності призведуть до зниження обсягу світової торгівлі товарами на 1,5% у 2025 році.

Прогнозується, що обсяг торгівлі послугами зросте на 4% у 2025-му, що приблизно на 1 процентний пункт менше від очікуваного раніше показника.

Нещодавній спад у торгових перспективах відбувся слідом за сильними показниками у 2024 році, коли обсяг світової торгівлі товарами зріс на 2,9%, а торгівля послугами збільшилася на 6,8%.

У вартісному вираженні світовий експорт товарів збільшився на 2%, до $24,43 трлн, що вказує на зниження середніх цін експорту та імпорту. Експорт комерційних послуг зріс на 9%, до $8,69 трлн, що відображає високий попит у низці секторів.

Глава СОТ Нгозі Оконджо-Івеала заявила Financial Times, що торгова війна між США та Китаєм може втягнути світ у рецесію, якщо дві держави повністю розірвуть звʼязки. Мита Трампа і мита Китаю у відповідь ризикують розколоти світ на два торгові блоки, оскільки країни змушені «обирати бути на одній чи іншій стороні».

«Ми дуже стурбовані тим, що спостерігаємо потенційний поділ торгівлі між США та Китаєм; ми дійсно хочемо уникнути випадку геополітичної фрагментації, – заявила генеральна директорка СОТ. – У довгостроковій перспективі це призведе до зниження світового реального ВВП на 7%».

Контекст

Після повернення до Білого дому в січні Трамп ввів мита на всі товари з Китаю у розмірі 20%; пригрозив запровадженням мит на більшість товарів із Канади та Мексики в розмірі 25% і відклав їх запровадження; ввів високі мита на імпорт сталі та алюмінію; оголосив про введення мита на імпортні автомобілі в розмірі 25% та 2 квітня оприлюднив глобальні взаємні мита.

9 квітня президент Дональд Трамп раптово призупинив дію великомасштабних взаємних мит, які мали набути чинності щодо більш ніж 70 країн, що він частково пояснив тривожними коливаннями на ринку облігацій.