За девять месяцев действия государственной программы льготного кредитования производителей оборонно-промышленного комплекса 50 предприятий привлекли финансирование на 2,7 млрд грн. Это позволяет расширять производство вооружения и ускорять его снабжение на фронт, говорится в сообщении Минобороны.

Подробности

Государственная программа поддержки производителей ОПК начата в конце 2024 года Минстратегпромом совместно с Минобороны.

Программа предусматривает: до 100 млн грн на оборотный капитал (до трех лет); до 500 млн грн на инвестиционные проекты (до пяти лет).

Процентная ставка для предприятий ОПК составляет 5%, остальное компенсирует государство.

Средства могут быть направлены на закупку оборудования, разработку и запуск новых образцов вооружения, расширение производственных мощностей и поддержку оборотного капитала.

Чаще всего финансирование получают производители беспилотников и комплектующих к ним.

Сейчас согласовано еще 23 заявки на более чем 2,5 млрд грн, а 57 находятся на рассмотрении, отметили в Минобороны.

Участие в программе принимают пять банков, отвечающих требованиям безопасности: Укрэксимбанк, Ощадбанк, МТБ Банк, ПУМБ и Банк Кредит Днепр.

Контекст

Льготное кредитование для оборонных предприятий стало одним из ключевых инструментов государства для наращивания военного производства в условиях войны. Как отмечает заместитель министра обороны Анна Гвоздяр, это оказывает непосредственное влияние на эффективность ВСУ, сохраняет жизнь военных и наносит удары по логистике врага.

Почти 100% дронов для ВСУ разрабатывают в Украине, большую часть в этом секторе занимает частный бизнес, сообщил в начале июня замминистра обороны Дмитрий Клименков.

Кабмин разрешил закупать беспилотные системы украинского производства через систему электронных закупок «Прозоро».