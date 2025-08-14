За дев’ять місяців дії державної програми пільгового кредитування виробників оборонно-промислового комплексу 50 підприємств залучили фінансування на 2,7 млрд грн. Це дозволяє розширювати виробництво озброєння та пришвидшувати його постачання на фронт, йдеться у повідомленні Міноборони.

Деталі

Державна програма підтримки виробників ОПК, започаткована наприкінці 2024 року Мінстратегпромом спільно з Міноборони.

Програма передбачає: до 100 млн грн на оборотний капітал (до 3 років); до 500 млн грн на інвестиційні проєкти (до 5 років).

Відсоткова ставка для підприємств ОПК становить 5%, решту компенсує держава.

Кошти можна спрямовувати на закупівлю обладнання, розробку та запуск нових зразків озброєння, розширення виробничих потужностей і підтримку оборотного капіталу.

Найчастіше фінансування отримують виробники безпілотників та комплектуючих до них.

Зараз погоджено ще 23 заявки на понад 2,5 млрд грн, а 57 перебувають на розгляді, зазначили в Міноборони.

Участь у програмі беруть п’ять банків, які відповідають безпековим вимогам: Укрексімбанк, Ощадбанк, МТБ Банк, ПУМБ і Банк Кредит Дніпро.

Контекст

Пільгове кредитування для оборонних підприємств стало одним із ключових інструментів держави для нарощування військового виробництва в умовах війни. Як зазначає заступниця міністра оборони Анна Гвоздяр, це безпосередньо впливає на ефективність ЗСУ, зберігає життя військових і завдає ударів по логістиці ворога.

Майже 100% дронів для ЗСУ розробляють в Україні, велику частину в цьому секторі займає приватний бізнес, повідомив на початку червня заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Кабмін дозволив закуповувати безпілотні системи українського виробництва через систему електронних закупівель «Прозоро».