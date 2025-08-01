Продолжающаяся второй год программа укрепления фронта столкнулась с задержками в финансировании, обстрелами и даже арестами по подозрению в коррупции. Журналисты WSJ сопровождали один из украинских полков во время инспекции укреплений в Донецкой области. Пересказываем главное из материала

Украина реализует самую масштабную оборонную инженерную программу в истории, возводя препятствия и перекапывая землю, чтобы остановить атаки со стороны пехоты и беспилотников.

За последние 18 месяцев российские войска прорвали несколько слабых участков украинской линии обороны и воспользовались менее укрепленными позициями на севере, чтобы начать новое наступление с участием около 50 000 солдат.

Как этому противостоять?

Строительство под атаками дронов

«Армия, копающая глубже, – это армия, которая выживает», – говорит полковник и военный инженер Олег Резуненко. Укрепления под его руководством включают километры бетонных пирамид высотой по пояс, простирающиеся с севера в Харьковской области до юга в Запорожской.

Украина надеется, что установка тройного ряда укреплений не позволит повторить прорывы на востоке, где Россия пытается захватить Покровск и Константиновку. В то же время такая «дырчатая» система может повторить судьбу линии Мажино – французских укреплений, которые немцы обошли во время Второй мировой войны, говорят военные в материале WSJ.

Полк Резуненко находится под постоянными атаками российских дронов, которые нацеливаются на пикапы и экскаваторы. За последние три месяца были потери инженерной техники в результате ударов, а несколько десятков военных получили ранения, говорит Резуненко.

Первую линию обороны строят подразделения на передовой, вторую – инженерные команды вроде полка Резуненко. За третью линию отвечают местные гражданские администрации. Последние укрепляют ключевые города и защищают границы областей.

В украинском правительстве говорят, что в 2024 году на оборонное строительство было выделено более 46 млрд грн – около 2% военных расходов страны. В этом году сумма значительно больше, однако должностные лица не раскрывают цифры, пишет WSJ.

Новые формы окопов

В начале полномасштабного вторжения в 2022 году солдаты воевали в длинных окопах, рассчитанных на защиту от артиллерии подразделений размером с роту. Сегодня же угрозу несут малые ударные. Поэтому украинские окопы нужно строить глубже под землей с блиндажами для небольших групп военных и командными пунктами для операторов дронов.

Солдаты 211-й понтонно-мостовой бригады Сил обеспечения Вооруженных сил Украины собственноручно роют окоп на харьковском направлении, 2024 год Фото Getty Images

Эти окопы должны быть защищены сетками от беспилотников и металлической решеткой. Наблюдательные пункты над километрами просторных траншей уже устарели. 12 человек тратят всего три недели на строительство участка траншеи с окопами и спальными местами для отделения солдат, говорит Резуненко.

Из-за нехватки бронетехники россияне чаще атакуют небольшими группами на мотоциклах и баги. Чтобы остановить их, подразделы Резуненко растягивают тонкие, почти незаметные металлические провода. Они запутывают пехотинцев и технику, делая их легкой мишенью для украинских дронов. На каждого строящего укрепления рабочего у военного инженера есть двое военных с винтовками, которые следят за дронами.

Противостояние в Харьковской области

Несмотря на изменения на поле боя, украинское военное командование придает значение более традиционным оборонным средствам, в частности, противотанковым рвам. Во время большого контрнаступления летом 2023 года украинские войска и западная техника застряли на многослойных российских траншейных линиях и противотанковых рвах, поэтому сегодня против россиян используют те же методы.

Неудача в контрнаступлении вынудила Украину начать большие работы по укреплению. Тогда президент Украины Владимир Зеленский призвал строить фортификации быстрее и обратился за помощью к бизнесу и донорам.

«Зубы дракона» в Харьковской области Фото Getty Images

Этого оказалось мало – россияне прорвались через слабо защищенный участок вблизи Харькова. Украинские противотанковые «зубы дракона» разбросали по полю, а военные раскритиковали командование за плохую подготовку.

В июле 2025-го бывшего заместителя мэра Харькова Андрея Руденко арестовали по подозрению в хищении денег на укрепление.

На востоке полк Резуненко уже проделал около двух третей работ по строительству оборонительной линии, которую заминируют, если россияне подойдут близко. «Наш полк продолжит строить укрепления даже после окончания войны, – говорит он. – Я не смог защитить своих детей от нее. По крайней мере, защищу внуков».