Польша активно модернизирует логистический узел «Славкув» (Euroterminal Sławków) на юго-западе страны, чтобы значительно увеличить его пропускную способность для обработки грузов, в частности в направлении Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита в евротерминал в понедельник, пишет TVN24 .

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«Без преувеличения скажу, что в Славкуве, в Силезии, у нас будет самый большой логистический центр такого типа в Европе. Это не только о рекордах, но и о выгодном соглашении для Польши», – отметил Туск.

Он отметил, что после завершения войны в Украине «Славкув» станет ключевым перевалочным пунктом для грузов из Азии.

«Мы хотим заработать значительные средства для Польши на восстановлении Украины. Наша цель – не только помочь, но и получить прибыль, и для этого нужен этот хаб. Мы не хотим повторения ситуации, как после войны в Ираке, когда Польша принимала участие, но не получила выгоды от восстановления», – добавил премьер.

Контекст

Euroterminal Sławków расположен на стыке широкой железнодорожной колеи (1520 мм) и европейской (1435 мм), что обеспечивает перевалку контейнеров между Азией и Западной Европой, в частности через Украину.

После модернизации его пропускная способность возрастет до более чем 500 000 TEU в год по сравнению с текущими 285 000 TEU ежегодно.