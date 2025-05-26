Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Польша планирует построить в Славкуве один из самых больших логистических хабов ЕС для перевалки грузов в Украину

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Польша активно модернизирует логистический узел «Славкув» (Euroterminal Sławków) на юго-западе страны, чтобы значительно увеличить его пропускную способность для обработки грузов, в частности в направлении Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита в евротерминал в понедельник, пишет TVN24.

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Подробности

  • «Без преувеличения скажу, что в Славкуве, в Силезии, у нас будет самый большой логистический центр такого типа в Европе. Это не только о рекордах, но и о выгодном соглашении для Польши», – отметил Туск.
  • Он отметил, что после завершения войны в Украине «Славкув» станет ключевым перевалочным пунктом для грузов из Азии.
  • «Мы хотим заработать значительные средства для Польши на восстановлении Украины. Наша цель – не только помочь, но и получить прибыль, и для этого нужен этот хаб. Мы не хотим повторения ситуации, как после войны в Ираке, когда Польша принимала участие, но не получила выгоды от восстановления», – добавил премьер.

Контекст

Euroterminal Sławków расположен на стыке широкой железнодорожной колеи (1520 мм) и европейской (1435 мм), что обеспечивает перевалку контейнеров между Азией и Западной Европой, в частности через Украину.

После модернизации его пропускная способность возрастет до более чем 500 000 TEU в год по сравнению с текущими 285 000 TEU ежегодно.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні