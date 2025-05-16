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Польша готовит новый пакет военной помощи для Украины на €200 млн

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич /Getty Images

Временный поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич Фото Getty Images

Польша планирует передать Украине новый пакет военной помощи ориентировочной стоимостью €200 млн в течение ближайших месяцев. Об этом сообщил временный поверенный по делам Польши в Украине Петр Лукасевич в интервью «Европейской правде».

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Подробности

  • По его словам, предыдущий 46-й пакет помощи охватывал поставки боеприпасов, систем управления, запчастей и другого оборудования на сумму около €230 млн.
  • В целом с 2022 года Польша предоставила Украине военную помощь ориентировочно на €4,5 млрд.
  • В рамках поставок было передано 318 танков, 536 боевых машин, 136 артиллерийских систем, 10 самолетов, 10 вертолетов, а также САУ Krab и польские танки. Отдельно Польша передала большие объемы боеприпасов, горючего, запчастей и другого материального обеспечения.
  • Лукасевич отметил, что Варшава продолжает поддержку Украины, хотя основные объемы помощи были предоставлены в первые месяцы полномасштабного вторжения.

Контекст

8 июля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Дональд Туск подписали двухстороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Впервые среди подобных соглашений предусмотрена возможность перехвата ракет и беспилотников в воздушном пространстве Украины, если их траектория представляет угрозу Польше.

Также соглашение включает положения о формировании так называемого «украинского легиона» – инициативы по подготовке украинских военнослужащих на территории Польши.

Отдельный упор сделан на сотрудничестве в оборонной промышленности: речь идет о возможном размещении производств польских компаний в Украине, а также изучении форматов совместного производства оборонной продукции.

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