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Зеленский: США каждые две–три недели до конца года будут предоставлять Украине большие пакеты помощи

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

США в рамках Плана победы каждые две–три недели до конца этого года будут предоставлять Украине новый пакет помощи. О такой договоренности с Джо Байденом сообщил 18 октября президент Владимир Зеленский в интервью украинским телеканалам из телемарафона.

Подробности

  • Зеленский рассказал, что по результатам этого разговора США объявили новый пакет военной помощи на $425 млн.
  • Договоренность предполагает, что Украина «раз в две–три недели» будет получать пакет военной помощи, отметил президент.
  • По его словам, эти пакеты будут большими – от $500 млн до $750 млн.
  • План победы рассчитан на то, чтобы за октябрь–декабрь максимально усилить Украину, добавил Зеленский.

Контекст

26 сентября президент Байден анонсировал увеличение безопасностной помощи Украине на $7,9 млрд и ряд дополнительных действий. Президент поручил Пентагону предоставить все оставшиеся средства в поддержку безопасности, выделенные Украине, до конца его срока пребывания в должности. Таким образом, Байден санкционировал выделение $5,5 млрд в рамках президентских полномочий.

18 октября на пресс-конференции в Берлине Байден предупредил, что Украину ждет «очень тяжелая зима» и призвал американских союзников продолжать поддерживать Киев. В то же время министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты сделают все возможное, чтобы поддержать президента Зеленского в достижении целей Плана победы.

План победы Украины президент Украины представил 17 октября на саммите ЕС. После саммита Зеленский сообщил, что 18 лидеров комментировали его План победы и большинство высказывались в его поддержку. Глава государства назвал свой разговор с лидерами ЕС очень продуктивным.

Зеленский считает, что официальное приглашение в НАТО является «единственным путем» для Украины, чтобы пережить вторжение России.

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