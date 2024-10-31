Польща відмовилася захищати українські газосховища та передати літаки – Зеленський

Україна просила у Польщі допомоги в захисті повітряного простору в районі газосховищ у Львівській області, однак отримала відмову. Польща також не надала літаки, щоб Україна робила це самостійно. Про це сказав президент Володимир Зеленський на зустрічі з керівниками територіальних громад і районів Закарпаття 31 жовтня.

Деталі

Країни НАТО обережно підходять до прийняття рішень, побоюючись залишитися наодинці з відповідальністю. Зеленський навів приклад Польщі.

За його словами, Україна неодноразово зверталася до Польщі з проханням збивати російські ракети, що рухалися в напрямку її території, оскільки там розташовані важливі обʼєкти, зокрема газосховища, від яких залежить постачання газу в країну, особливо взимку. Польща відмовилася, заявивши, що готова діяти лише за підтримки НАТО.

Після цього Україна звернулася до Польщі з проханням передати свої МіГи, щоб самостійно збивати ракети, але й тут отримала відмову, наголосив президент.

Зеленський розповів, що домовився з тодішнім генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом про створення так званої «поліцейської місії» – літаків НАТО для підтримки повітряної безпеки Польщі, як це зроблено для балтійських країн.

Попри ці домовленості, Польща не передала літаки Україні і не було підтримки від інших країн, які б погодилися збивати ракети разом із Польщею, наголосив Зеленський.

За його словами, подібні деталі не завжди можуть обговорюватися публічно, але згадав, що авіація союзників піднімалася для захисту Ізраїлю, «коли цього хотіли США».

Контекст

Двопартійна група конгресменів США звернулася до президента Джо Байдена з проханням дозволити Польщі використовувати ППО над Україною в якості самооборони. Про це 30 жовтня написало видання The Hill з посилання на текст листа.

У листі, підписаному членами Палати представників США республіканцем Джо Вілсоном і демократом Стівом Коеном, Байдена просять «надати Польщі повноваження перехоплювати та нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують вторгненням у польський повітряний простір». Це прохання обґрунтоване прагненням Польщі використовувати свої засоби ППО для захисту над українським повітряним простором, щоб убезпечити себе від російських ракет та підтримати Україну в її обороні.