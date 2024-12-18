Более 2300 ФЛП закрылись в день подписания Зеленским закона о повышении налогов

В Украине выросли темпы закрытия ФЛП: с момента подписания президентом Владимиром Зеленским закона о повышении налогов 22 500 ФЛП прекратили свою деятельность, свидетельствуют данные сервиса Опендатабот .

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В первые дни количество закрытий достигало более 1000 ежедневно, а 29 ноября – в день подписания закона – зафиксировано 2332 закрытых бизнеса. Для сравнения: обычно в день закрывается около 700 предпринимателей.

Всего 254 288 ФЛП прекратили свою деятельность с начала 2024 года. Больше всего закрытий произошло в марте – 28 690, однако всплески активности наблюдались также в конце отчетных периодов. Это объясняется желанием предпринимателей избежать лишних налоговых обязательств и упростить бухгалтерскую отчетность, объяснили в Опендатаботе.

Контекст

17 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №11416-д, предусматривающий повышение налогов для финансирования армии. 4 октября комитет рекомендовал принять его во втором чтении, несмотря на заключение Главного юридического управления о неконституционности отдельных положений. 10 октября документ был принят в целом, но депутаты отказались от повышения военного сбора для физических лиц, ФЛП и военных, оставив ставку на уровне 1,5%.

Президент 28 ноября подписал закон №4015-IX (законопроект №11416-д) о повышении налогов. Документ продвигался в Верховной Раде как безотлагательный, однако президент подписал его через полтора месяца после принятия.

28 ноября министр финансов Сергей Марченко заявил, что Рада планирует внести изменения в закон, чтобы избежать применения новых ставок с 1 октября 2024 года.

4 декабря Верховная Рада отсрочила введение военного сбора для ФЛП до 1 января. Эта правка содержится в законопроекте №9319 о налогообложении резидентов «Дія.City» и их специалистов, который депутаты приняли 4 декабря.