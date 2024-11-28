Налоговый закон подкорректируют после подписания президентом. Марченко отверг введение налогов «задним числом»

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Верховная Рада планирует внести изменения в закон о повышении налогов во избежание их применения «задним числом». Об этом пишет LIGA.net 28 ноября. Это касается положений, предусматривающих действие новых ставок с 1 октября 2024 года.

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Министр подчеркнул, что правительство не собирается вводить «ретроактивные» налоги. По его словам, закон о повышении налогов подкорректируют после подписания президентом.

«Будет принят другой закон, который позволит учесть эти вещи. То есть все необходимые изменения вступят в силу с 1 декабря 2024 года», – сказал Марченко.

Контекст

17 сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №11416-д, предполагающий повышение налогов. Он позиционировался как неотложный для обеспечения потребностей армии в этом и следующем году. 4 октября профильный комитет рекомендовал принять документ во втором чтении, несмотря на заключение Главного юридического управления ВР о неконституционности отдельных положений.

10 октября законопроект был принят в целом, однако депутаты не поддержали повышение военного сбора для физических лиц, ФЛП и военных, оставив ставку на уровне 1,5%. Впоследствии Верховная Рада отклонила 13 постановлений, препятствовавших его принятию.

Несмотря на срочный статус документа, президент Владимир Зеленский до сих пор его не подписал, превысив конституционно установленные сроки почти в три раза. Причины задержки до сих пор не ясны: по данным Forbes Ukraine, собеседники в Кабмине, Раде и Офисе президента называют разные факторы, но большинство считает затягивание процесса неожиданным.

В то же время эффективность законопроекта существенно снизилась.

27 ноября комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал отмену нормы о повышении налогов для ФЛП «задним числом» в 2024 году.