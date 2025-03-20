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Более 78% украинцев против территориальных уступок ради мира, почти 8% готовы к ним – Центр Разумкова

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Большинство украинцев (78%) категорически против полного вывода войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Об этом говорится в опросе Центра Разумкова, проведенном с 28 февраля по 6 марта 2025 года. В целом уровень готовности украинцев к компромиссам для прекращения войны остался таким же, как в июне 2024 года.

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Подробности

  • Только 8% поддержали бы такой шаг, причем меньше всего таких в Западном и Центральном регионах (6%), а больше всего – на Юге (14%).
  • Признание аннексии украинских территорий в международных соглашениях исключают 82% опрошенных. Только 5% согласились бы на закрепление статуса Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, Крыма и Севастополя как российских регионов. Больше всего таких на Юге (15%), меньше всего – на Западе (2%).
  • 78% респондентов не соглашаются снять западные санкции против России. Только 7% поддержали бы полную отмену ограничений, причем меньше всего таких в Западном регионе (2%), а больше всего – в Восточном и Южном (11%).
  • 22% украинцев допускают фиксацию нейтрального статуса Украины в Конституции для прекращения войны, однако большинство (56%) выступают против этого. Меньше всего сторонников этой идеи на Западе (8%), больше всего – на Юге (33,5%).

О опросе

Опрос охватил 23 области, включая подконтрольные части Донецкой, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей без боевых действий. В нем приняли участие 2018 человек в возрасте от 18 лет, выборка представляет демографию на начало 2022 года.

Статистическая погрешность не превышает 2,3%, однако возможны дополнительные отклонения из-за влияния войны, включая эвакуацию населения.

Контекст

Россия утверждает, что Херсонская, Запорожская, Донецкая, Луганская области и Крым якобы полностью принадлежат ей, поскольку эти территории внесены в ее конституцию.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена прекращать огонь в Украине до начала переговоров. Среди условий для их проведения он назвал гарантии невступления Украины в НАТО и российской аннексии украинских территорий.

Киев неоднократно отмечал, что такие требования неприемлемы.

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