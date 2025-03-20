Понад 78% українців проти територіальних поступок задля миру, майже 8% готові до них – Центр Разумкова

Більшість українців (78%) категорично проти повного виведення військ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Про це йдеться в опитуванні Центру Разумкова, проведеному з 28 лютого по 6 березня 2025 року. Загалом рівень готовності українців до компромісів задля припинення війни залишився таким самим, як у червні 2024 року.

Деталі

Лише 8% підтримали б такий крок, причому найменше таких у Західному та Центральному регіонах (6%), а найбільше – на Півдні (14%).

Визнання анексії українських територій у міжнародних угодах відкидає 82% опитаних. Лише 5% погодилися б на закріплення статусу Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, Криму та Севастополя як російських регіонів. Найбільше таких на Півдні (15%), найменше – на Заході (2%).

78% респондентів не погоджуються на зняття західних санкцій проти Росії. Лише 7% підтримали б повне скасування обмежень, причому найменше таких у Західному регіоні (2%), а найбільше – у Східному та Південному (11%).

22% українців допускають фіксацію нейтрального статусу України в Конституції заради припинення війни, однак більшість (56%) виступають проти цього. Найменше прихильників цієї ідеї на Заході (8%), найбільше – на Півдні (33,5%).

Про опитування

Опитування охопило 23 області, включно з підконтрольними частинами Донецької, Запорізької, Харківської та Херсонської областей без бойових дій. У ньому взяли участь 2018 осіб віком від 18 років, вибірка репрезентує демографію на початок 2022 року.

Статистична похибка не перевищує 2,3%, проте можливі додаткові відхилення через вплив війни, зокрема евакуацію населення.

Контекст

Росія стверджує, що Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська області та Крим начебто повністю належать їй, оскільки ці території внесені до її конституції.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не має наміру припиняти вогонь в Україні до початку переговорів. Серед умов для їх проведення він назвав гарантії невступу України до НАТО та визнання російської анексії українських територій.

Київ неодноразово наголошував, що такі вимоги є неприйнятними.