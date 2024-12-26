Послуга бронювання працівників на порталі «Дія» знову доступна

Бронювання працівників на порталі «Дія», яке призупинили після кібератаки на державні реєстри Міністерства юстиції, відновили. Про це повідомили пресслужба сервісу і віцепремʼєр Михайло Федоров 26 грудня.

Деталі

Послугу з бронювання відновили, повідомив Федоров. «Дія» сама підтягує працівників, яких можна забронювати, і перевіряє відповідність вимогам.

Щоб забронювати співробітника, потрібно подати заяву і почекати 72 години, далі відповідь приходить окремо щодо кожного в особистий кабінет заявника. Якщо відповідь позитивна, то надійде працівникам у застосунок «Резерв+».

Поки що недоступне бронювання для філій компаній та для кінцевих бенефіціарів.

Як забронювати працівника на порталі «Дія»

Зайдіть у кабінет громадянина на порталі «Дія».

Виберіть опцію «Подати заяву».

Вкажіть дані кандидатів для бронювання.

Підтвердьте, що заробітна плата працівника, якого бронюєте, відповідає нормам.

Перевірте заяву та підпишіть її.

Протягом трьох днів отримаєте відповідь на електронну пошту та в особистий кабінет.

Контекст

19 грудня Міністерство юстиції заявило про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри. Віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що сталася одна з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України. Попри серйозність атаки, витоку персональних даних не підтверджено, запевнила Стефанішина.

Через відновлювальні роботи в державних реєстрах після кібератаки було призупинене отримання відстрочок у додатку «Резерв+».

З початку роботи сервісу в липні цього року через портал «Дія» було заброньовано майже 400 000 військовозобов’язаних. Понад 71 500 із них – з 1 грудня вже за новими правилами, за даними Мінекономіки.