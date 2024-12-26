Послуга бронювання працівників на порталі «Дія» знову доступна

Бронювання працівників на порталі «Дія», яке призупинили після кібератаки на державні реєстри Міністерства юстиції, відновили. Про це повідомили пресслужба сервісу і віцепремʼєр Михайло Федоров 26 грудня.
Деталі
- Послугу з бронювання відновили, повідомив Федоров. «Дія» сама підтягує працівників, яких можна забронювати, і перевіряє відповідність вимогам.
- Щоб забронювати співробітника, потрібно подати заяву і почекати 72 години, далі відповідь приходить окремо щодо кожного в особистий кабінет заявника. Якщо відповідь позитивна, то надійде працівникам у застосунок «Резерв+».
- Поки що недоступне бронювання для філій компаній та для кінцевих бенефіціарів.
Як забронювати працівника на порталі «Дія»
- Зайдіть у кабінет громадянина на порталі «Дія».
- Виберіть опцію «Подати заяву».
- Вкажіть дані кандидатів для бронювання.
- Підтвердьте, що заробітна плата працівника, якого бронюєте, відповідає нормам.
- Перевірте заяву та підпишіть її.
- Протягом трьох днів отримаєте відповідь на електронну пошту та в особистий кабінет.
Контекст
19 грудня Міністерство юстиції заявило про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри. Віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що сталася одна з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України. Попри серйозність атаки, витоку персональних даних не підтверджено, запевнила Стефанішина.
Через відновлювальні роботи в державних реєстрах після кібератаки було призупинене отримання відстрочок у додатку «Резерв+».
З початку роботи сервісу в липні цього року через портал «Дія» було заброньовано майже 400 000 військовозобов’язаних. Понад 71 500 із них – з 1 грудня вже за новими правилами, за даними Мінекономіки.
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