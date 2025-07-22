Депутаты поддержали законопроект, фактически делающий расследования НАБУ и САП зависимыми от решений Офиса генерального прокурора. Законопроект позволяет генпрокурору вмешиваться в любое дело, расследуемое антикоррупционными органами, и передавать дела НАБУ и САП в другие правоохранительные органы. Как готовился законопроект и каковы его последствия?

Утром, 22 июля, правоохранительный комитет Верховной Рады собрался на внеочередное заседание. Цель – внести изменения в законопроект №12414, который первоначально касался изменений в Уголовный процессуальный кодекс (УПК), связанных с исчезновением лиц без вести в условиях военного положения. Документ уже был принят в первом чтении и готовился ко второму.

Именно в этот законопроект нардепы включили правки о работе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП). Изменения предполагали фактическое подчинение их работы Офису генерального прокурора. НАБУ и САП – часть антикоррупционной инфраструктуры, созданной в Украине после Революции достоинства. До сих пор они были независимы от других властных и правоохранительных структур в стране.

«Фактически в случае принятия этого законопроекта руководитель САП становится номинальной фигурой, а НАБУ теряет независимость и превращается в подразделение генпрокуратуры», – говорилось в релизе бюро перед голосованием. Несмотря на предостережение, 263 депутата поддержали документ.

«Призываю президента не подписывать законопроект и ветировать документ», – отметил во время брифинга 22 июля директор НАБУ Семен Кривонос.

Решение может иметь последствия также и для дальнейшей поддержки Украины со стороны международных партнеров.

«Правительство одновременно [с заявлениями о новой программе Международного валютного фонда] демонтирует институции, которые создавались при поддержке международных партнеров, в частности МВФ», – прокомментировал Forbes Ukraine собеседник в МФО надежды премьера Юлии Свириденко получить новую программу от Международного валютного фонда (МФВ).

Какие изменения приняли депутаты и есть ли шанс вернуть независимость НАБУ и САП?

Как депутаты изменили работу НАБУ и САП

Еще вчера, 21 июля, большинство депутатов не знали, что уже утром им придется голосовать за этот законопроект, говорят три нардепа из фракции «Слуга народа» и один от «Голоса».

О заседании со столь контраверсионными планами не знали даже члены правоохранительного комитета. «Успел подключиться онлайн на последних секундах, когда оно завершалось», – говорит один из депутатов комитета на правах анонимности из-за сенситивности темы.

«Я стал соавтором другого законопроекта, – добавляет его коллега. – Внесенные правки не имеют ничего общего с документом, принятым в первом чтении».

Правки в законопроект вносили четыре депутата правоохранительного комитета от партии «Слуга народа»: Максим Бужанский, Владислав Бородин, Владимир Захарченко и Владлен Неклюдов.

Один из главных мотивов – исключение из перечня оснований для проведения обысков без санкции суда риска уничтожения вещественных доказательств, утверждает один из инициаторов, который общался на правах анонимности из-за политической чувствительности темы. По словам депутата, на этом основании проходит 90% обысков без решения суда. «Этим пользуются НАБУ, САП, СБУ, ГБР, Нацпол», – говорит он.

Депутат не ожидает, что генпрокурор будет пользоваться правом на изменение подследственности в громких делах. «Ведь, безусловно, общество воспримет это как сигнал, что дело закрывают и кого-то «отмазывают», – считает он.

Как Рада изменила законодательство для НАБУ и САП Ключевые параметры законопроекта: Генеральный прокурор получает полный доступ к материалам производства НАБУ и может предоставлять его другим прокурорам.

Он вправе выдавать обязательные письменные указания детективам НАБУ. Если они их не выполняют – дело передают в другой орган.

Имеет полномочия закрывать уголовное производство по ходатайству стороны защиты.

Самостоятельно определяет, какой орган должен расследовать дело в случае спора о подследственности.

Лично подписывает подозрения чиновникам.

Только он решает, кто будет входить в группу прокуроров – руководитель САП это право теряет. Читать больше Свернуть

Мотивацией внесения этих правок стало другое, считает один из депутатов правоохранительного комитета, общавшийся на условиях анонимности: желание получить тотальный контроль власти над правоохранительной системой.

Фактически подготовка к принятию законопроекта началась еще 21 июля, когда Государственное бюро расследований (ГБР), Служба безопасности Украины (СБУ) при поддержке Офиса генерального прокурора провели более 70 обысков у детективов НАБУ.

Принятый Радой законопроект имеет большие последствия для институции, чем обыски, считает директор НАБУ Кривонос.

«У нас было два основных элемента независимости – отсутствие политического влияния, то есть генпрокурор не имел права вмешиваться в расследования НАБУ и САП, и исключительная подследственность дел», – добавил на брифинге глава САП Александр Клименко. «Оба элемента из-за этого закона потеряны», – сказал он.

Глава САП Александр Клименко и директор НАБУ Семен Кривонос Фото Getty Images

«Фактически это разворот на 180 градусов, потому что расследование топ-коррупции в ручном режиме невозможно», – говорит депутат из экономического блока Рады, который общался на условиях анонимности.

САП получила полноценную независимость от Офиса генерального прокурора в декабре 2023 года. Тогда депутаты поддержали законопроект, дающий право САП самостоятельно администрировать свой документооборот, распоряжаться бюджетными средствами, набирать коллектив и т.д. Фактически это делало невозможным доступ генерального прокурора к любой информации о расследовании САП.

На этот период приходятся и одни из самых громких расследований НАБУ и САП – операция «Чистый город» о расследовании земельной коррупции в Киевском городском совете, дело против уже экс-министра единства Алексея Чернышова и ряд расследований в оборонном секторе. «У нас еще много наработок», – сказал во время брифинга 22 июля Кривонос.

Еще один потенциальный удар по антикоррупционным органам – проверка соблюдения правил доступа к государственной тайне, которую 21 июля начала СБУ в САП и НАБУ. Проверка продолжается, сказал глава САП Клименко.

По ее результатам СБУ может ограничить доступ к государственной тайне для детективов НАБУ или для института в целом. «Фактически это означает, что бюро теряет возможность работать», – говорил 21 июля в комментарии Forbes Ukraine собеседник из Совета общественного контроля НАБУ.

Есть ли шанс вернуть независимость антикоррупционных органов

Независимая работа НАБУ и САП – одно из ключевых условий дальнейшей европейской интеграции. «Власть, очевидно, выбрала другой путь и поставила под сомнение важность этих переговоров», – говорит заместитель исполнительного директора Transparency International Ukraine по юридическим вопросам Екатерина Рыженко.

Первая реакция международных партнеров появилась вечером 21 июля. «Эти институты имеют решающее значение для повестки дня реформ в Украине и должны работать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности», – говорится в сообщении Европейской комиссии.

Сейчас как никогда важно сохранить достижения реформ, чтобы сохранить поддержку, необходимую для победы над врагом, написала в тот же вечер в Х посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова.

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова Фото Facebook

«Сообщество международных финансовых организаций (МФО) обеспокоено, это правда, – делится чиновник одной из МФО на условиях анонимности. – Вижу десятки звонков и сообщений».

Он отметил, что идея премьера Юлии Свириденко о новой программе с МВФ после разрушения антикоррупционных органов является «нелогичной».

На обыски у сотрудников НАБУ обратили внимание и послы стран «Большой семерки». «Намерены обсудить эти события с руководством правительства», – сказано в сообщении представителей G7, опубликованном в Х вечером 21 июля.

«Продолжаем общаться с международными партнерами, потому что эта битва еще не проиграна, она продолжается, – говорит директор НАБУ Кривонос. – Будем работать над возвращением независимости НАБУ и САП».

Он добавил, что планирует обсудить давление на институт с американскими и европейскими партнерами, а также с МВФ.