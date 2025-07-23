Президент Владимир Зеленский предложит Верховной Раде законопроект, гарантирующий независимость антикоррупционных институций. Об этом глава государства сказал 23 июля в вечернем обращении.

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Зеленский анонсировал подготовку президентского законопроекта, который должен усилить правопорядок и гарантировать независимость антикоррупционных институций.

По его словам, инициатива станет ответом на запросы общества и вызовы, озвученные в ходе серии совещаний с СБУ, НАБУ, САП, МВД, НАПК, ГБР и Генпрокурором.

«И не будет никакого российского влияния или вмешательства в деятельность органов правопорядка, и – очень важно – все нормы независимости антикоррупционных институций будут. И очень жду от нашей группы руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов, от Генерального прокурора Украины предложений тех норм, которые должны сработать. Это будет президентский законопроект, и мы реализуем это в рамках нашей стратегии трансформации государства», – заявил президент.

Контекст

Ранее сегодня Зеленский сообщил, что провел встречу с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов на фоне резонанса вокруг закона, ограничивающего независимость НАБУ и САП. Он сообщил, что через две недели должен появиться «общий план действий», предусматривающий административные и законодательные решения, «которые позволят укрепить работу каждого института, разрешить существующие противоречия, снять угрозы». «Все будут работать вместе, на политическом уровне поддержим», – подчеркнул президент.

После этого руководители НАБУ и САП заявили, что принятые Верховной Радой изменения в законодательство существенно ограничили независимость обоих институтов. Они призывают к законодательным шагам по возвращению отмененных гарантий.

22 июля Верховная Рада 263 голосами приняла закон, вносящий изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно досудебного расследования исчезновения лиц без вести при особых обстоятельствах во время военного положения. Этот закон ограничивает независимость НАБУ и САП. В тот же день президент Владимир Зеленский подписал закон и был опубликован в «Голосе Украины». Он вступил в силу 23 июля.

Ряд политиков, общественных деятелей и представители ЕС раскритиковали закон. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала принятие закона «серьезным шагом назад» и подчеркнула, что независимость НАБУ и САП является ключевой для евроинтеграции Украины.

Принятие законопроекта вызвало резонанс в обществе. Вечером 22 июля в Киеве, Львове, Днепре, Одессе, Тернополе прошли акции протеста. В частности, в центе столицы на акцию собралось несколько тысяч протестующих. Участники скандировали: «Вето на закон», «Позор», «Руки прочь от НАБУ», «Верните Европу».