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От Авакова до Татарова и Чернышова. Что НАБУ и САП успели сделать за 10 лет существования. Forbes Ukraine собрал их самые громкие дела и постоянные конфликты с властью

Павел Калашник
Павел Калашник
Forbes

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За более чем 10 лет работы НАБУ и САП расследовали десятки дел против депутатов, заместителей ОП и правительственных чиновников. При президенте Зеленском потеряли независимость. Как строилась антикоррупционная вертикаль в стране и почему оказалась под тотальным контролем Офиса генпрокурора. Подробный разбор Forbes Ukraine

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Создание независимой антикоррупционной инфраструктуры было одним из главных условий для получения Украиной безвизового режима с Евросоюзом и евроинтеграции в целом.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) были созданы после Революции достоинства и за более чем 10 лет расследовали дела топ-чиновников – от заместителей главы Офиса президента до действующих министров.

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