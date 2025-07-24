За более чем 10 лет работы НАБУ и САП расследовали десятки дел против депутатов, заместителей ОП и правительственных чиновников. При президенте Зеленском потеряли независимость. Как строилась антикоррупционная вертикаль в стране и почему оказалась под тотальным контролем Офиса генпрокурора. Подробный разбор Forbes Ukraine

Создание независимой антикоррупционной инфраструктуры было одним из главных условий для получения Украиной безвизового режима с Евросоюзом и евроинтеграции в целом.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) были созданы после Революции достоинства и за более чем 10 лет расследовали дела топ-чиновников – от заместителей главы Офиса президента до действующих министров.