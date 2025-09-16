Наглядова рада ПриватБанку ухвалила рішення щодо двох членів правління: Дмитро Мусієнко залишиться на своїй посаді ще на пʼять років, а повноваження Євгена Заіграєва продовжили на три місяці, йдеться у повідомленні пресслужби банку.

Деталі

За підсумками конкурсу, переможцем на посаду члена правління з питань роздрібного бізнесу став Дмитро Мусієнко, з яким підписано новий трудовий контракт на п’ять років.

Повноваження члена правління з питань корпоративного та малого й середнього бізнесу Євгена Заіграєва продовжені на три місяці – до завершення конкурсного відбору та затвердження нового керівника.

Контекст

Дмитро Мусієнко працює у ПриватБанку з 2020 року, а з вересня 2022-го відповідає за роздрібний бізнес і керує регіональною мережею з майже 1200 відділень. Він має 29 років досвіду роботи в українських і міжнародних фінансових установах, зокрема Societe Generale, Piraeus Bank Group і BNP Paribas Group. За час його керівництва банк зміцнив позиції на роздрібному ринку та розширив інноваційні сервіси для клієнтів.

Євген Заіграєв приєднався до ПриватБанку у 2020 році, а з 2022-го відповідав за розвиток малого й середнього бізнесу. У 2024 році він був призначений на посаду члена правління з питань корпоративного та МСБ. Як зазначила пресслужба банку, під його керівництвом ПриватБанк розширив портфель продуктів для бізнесу та суттєво збільшив кредитування: лише за останні вісім місяців обсяг кредитів зріс на 40%, до 46 млрд грн.