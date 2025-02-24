«Промежуточная победа Украины». Forbes Ukraine узнал детали дипломатического соперничества с США в ООН

Украина одержала промежуточную победу над США в дипломатической борьбе в ООН за резолюции к годовщине полномасштабного вторжения. Об этом Forbes Ukraine рассказал собеседник в дипломатических кругах.
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Детали Генассамблеи
- Сегодня Генассамблея ООН приняла резолюции Украины и США по случаю годовщины полномасштабного вторжения РФ. Обе набрали по 93 голоса. Украинская была подана вместе с резолюцией европейских стран: она содержала четкие определения агрессора, осуждение агрессии и привлечения войск КНДР, призыв к восстановлению территориальной целостности Украины. Американская – была нейтральной.
- США призвали Украину отозвать свою резолюцию и проголосовали против нее. «У нас 93 голоса, и у американцев 93 – это фантастический результат для нас и провал для американцев», – говорит собеседник Forbes Ukraine в дипломатических кругах.
- «Иногда за правду бороться непросто», – написал в Facebook глава МИД Андрей Сибига. Украина ценит позицию каждой из 93 стран, поддержавших резолюцию, добавил он и подчеркнул: «Это голосование показало новую силу Европы».
- Один из ключевых выводов голосования в Генассамблее – Украина и Европа проявили субъектность, добавляет собеседник Forbes Ukraine. «Мы не пошли на шантаж США и смогли собрать крутой результат, когда американцы агитировали против нас, – объясняет он. – Важно – мы против резолюции США не агитировали».
Детали Совбеза
- Однако полный контекст будет виден после голосования в Совбезе ООН, которое должно состояться в эту ночь (с 24 на 25 февраля по киевскому времени), добавляет собеседник в дипломатических кругах. Совбез будет рассматривать резолюцию США, но не намерен рассматривать украинскую, поскольку Украина не является членом Совбеза ООН.
- Решение Совбеза носит обязательный характер, в отличие от решений Генассамблеи. Для принятия необходимо 10 голосов из 15 членов Совбеза. Пять постоянных членов Совбеза – США, Великобритания, Франция, Россия, Китай – имеют право вето. Десятью непостоянными членами сейчас являются Алжир, Дания, Греция, Гайана, Пакистан, Панама, Южная Корея, Сьерра-Леоне, Словения и Сомали.
- Голосование в Совбезе по поводу американской резолюции может показать, существуют ли договоренности между США, Россией и Китаем, предполагает дипломатический собеседник Forbes Ukraine. Однако успех США не гарантирован: в Генассамблее США и Китай воздержались, а РФ голосовала против американской резолюции.
- «Выглядит так, что США были в шоке от результатов украинской резолюции и того, что мы ее не отозвали, – добавляет собеседник. – И США начали маневрировать – ссылаться, что европейцы внесли поправки в американскую резолюцию, что она якобы изменена».
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