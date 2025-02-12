Бизнес-центр Forum Kinetic Владимира Школьника пострадал из-за российской атаки на Киев (фото)

Во время ракетного удара 12 февраля по Киеву пострадал бизнес-центр Kinetic, входящий в Forum Group бизнесмена Владимира Школьника. Об этом Forbes Ukraine сообщил исполнительный директор Forum Group Юрий Хорунжикевич.
Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes
Ключевые факты
- Одно из двух зданий бизнес-центра «под снос» также сгорела котельная, говорит Юрий Хорунжикевич. Погиб кочегар, один из охранников получил осколочные ранения, добавляет руководитель.
- «Пока трудно сказать, подлежит ли бизнес-центр восстановлению», – утверждает Хорунжикевич. По его словам, часть баллистической ракеты не сдетонировала и на территории бизнес-центра сейчас работает ГСЧС.
- Ущерб, нанесенный российской атакой, Forum Group еще не оценивала.
- Обновлено в 10:55. «Мы это будем восстанавливать, куда мы денемся? Но, к сожалению, погиб человек и это не поправимо», – говорит Владимир Школьник.
- «Для всех пострадавших мы предоставим альтернативные помещения в других наших бизнес-центрах и поможем с переездом», – добавил Хорунжикевич.
Контекст
Столичный бизнес-центр Kinetic класса B находится возле Куреневского парка. Он состоит из двух корпусов – трехэтажного А и восьмиэтажного В.
На 12 февраля 2025 года он полностью заполнен арендаторами, говорится на сайте Forum Group Владимира Школьника. Общая площадь бизнес-центра – 8800 кв.м.
Утром 12 февраля Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Воздушные силы заявили о сбитии летевших на столицу шести баллистических ракет. Спасатели ликвидируют последствия атаки в нескольких районах Киева, один человек погиб.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.