Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Бизнес-центр Forum Kinetic Владимира Школьника пострадал из-за российской атаки на Киев (фото)

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

1 хв читання

Во время ракетного удара 12 февраля по Киеву пострадал бизнес-центр Kinetic, входящий в Forum Group бизнесмена Владимира Школьника. Об этом Forbes Ukraine сообщил исполнительный директор Forum Group Юрий Хорунжикевич.

Отримуйте щоденний лист з останніми матеріалами та новинами від Forbes

Спасибо за подписку

Ключевые факты

  • Одно из двух зданий бизнес-центра «под снос» также сгорела котельная, говорит Юрий Хорунжикевич. Погиб кочегар, один из охранников получил осколочные ранения, добавляет руководитель.
  • «Пока трудно сказать, подлежит ли бизнес-центр восстановлению», – утверждает Хорунжикевич. По его словам, часть баллистической ракеты не сдетонировала и на территории бизнес-центра сейчас работает ГСЧС.
  • Ущерб, нанесенный российской атакой, Forum Group еще не оценивала.
  • Обновлено в 10:55. «Мы это будем восстанавливать, куда мы денемся? Но, к сожалению, погиб человек и это не поправимо», – говорит Владимир Школьник.
  • «Для всех пострадавших мы предоставим альтернативные помещения в других наших бизнес-центрах и поможем с переездом», – добавил Хорунжикевич.
Бизнес-центр Forum Kinetic Владимира Школьника пострадал из-за российской атаки на Киев (фото) /Фото 1

Последствия попадания в бизнес-центр Kinetic.

Бизнес-центр Forum Kinetic Владимира Школьника пострадал из-за российской атаки на Киев (фото) /Фото 2

Последствия попадания в бизнес-центр Kinetic.попаданием в бизнес-центр Kinetic

Київ24

Последствия попадания в бизнес-центр Kinetic.попаданием в бизнес-центр Kinetic Фото Київ24

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Контекст

Столичный бизнес-центр Kinetic класса B находится возле Куреневского парка. Он состоит из двух корпусов – трехэтажного А и восьмиэтажного В.

На 12 февраля 2025 года он полностью заполнен арендаторами, говорится на сайте Forum Group Владимира Школьника. Общая площадь бизнес-центра – 8800 кв.м.

Утром 12 февраля Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Воздушные силы заявили о сбитии летевших на столицу шести баллистических ракет. Спасатели ликвидируют последствия атаки в нескольких районах Киева, один человек погиб.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине