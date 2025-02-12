Бизнес-центр Forum Kinetic Владимира Школьника пострадал из-за российской атаки на Киев (фото)

Во время ракетного удара 12 февраля по Киеву пострадал бизнес-центр Kinetic, входящий в Forum Group бизнесмена Владимира Школьника. Об этом Forbes Ukraine сообщил исполнительный директор Forum Group Юрий Хорунжикевич.

Ключевые факты

Одно из двух зданий бизнес-центра «под снос» также сгорела котельная, говорит Юрий Хорунжикевич. Погиб кочегар, один из охранников получил осколочные ранения, добавляет руководитель.

«Пока трудно сказать, подлежит ли бизнес-центр восстановлению», – утверждает Хорунжикевич. По его словам, часть баллистической ракеты не сдетонировала и на территории бизнес-центра сейчас работает ГСЧС.

Ущерб, нанесенный российской атакой, Forum Group еще не оценивала.

Обновлено в 10:55. «Мы это будем восстанавливать, куда мы денемся? Но, к сожалению, погиб человек и это не поправимо», – говорит Владимир Школьник.

«Мы это будем восстанавливать, куда мы денемся? Но, к сожалению, погиб человек и это не поправимо», – говорит Владимир Школьник. «Для всех пострадавших мы предоставим альтернативные помещения в других наших бизнес-центрах и поможем с переездом», – добавил Хорунжикевич.

Последствия попадания в бизнес-центр Kinetic. Последствия попадания в бизнес-центр Kinetic.попаданием в бизнес-центр Kinetic Последствия попадания в бизнес-центр Kinetic.попаданием в бизнес-центр Kinetic Фото Київ24 Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

Столичный бизнес-центр Kinetic класса B находится возле Куреневского парка. Он состоит из двух корпусов – трехэтажного А и восьмиэтажного В.

На 12 февраля 2025 года он полностью заполнен арендаторами, говорится на сайте Forum Group Владимира Школьника. Общая площадь бизнес-центра – 8800 кв.м.

Утром 12 февраля Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Воздушные силы заявили о сбитии летевших на столицу шести баллистических ракет. Спасатели ликвидируют последствия атаки в нескольких районах Киева, один человек погиб.