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Путин готов согласиться на перемирие в Украине. Bloomberg узнал условия

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Россия готова обсудить временное перемирие в Украине при достижении прогресса на пути окончательного мирного урегулирования, пишет Bloomberg 7 марта со ссылкой на осведомленные источники в Москве. По их словам, Россия будет настаивать, в частности, на установлении параметров возможной миротворческой миссии в Украине.

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Ключевые факты

  • По словам источников, первым сигналом положительного ответа президента Владимира Путина по призыву американского коллеги Дональда Трампа к прекращению огня стали предложения, озвученные в прошлом месяце на переговорах в Саудовской Аравии между высокопоставленными российскими и американскими чиновниками.
  • Два источника сообщили, чтобы договориться о прекращении военных действий, должно быть «четкое понимание рамочных принципов окончательного мирного соглашения».
  • Россия будет настаивать, в частности, на установлении параметров возможной миротворческой миссии, включая соглашение о том, какие страны примут участие, сказал другой человек, знакомый с этим вопросом.
  • Россия заявила, что не примет присутствие войск НАТО на украинской территории, отвергнув предложение европейских стран по созданию «коалиции желающих» для наблюдения за любым мирным соглашением. В то же время РФ не возражает против того, чтобы такие страны, как Китай, которые были нейтральными в конфликте, размещали свои силы в Украине, заявили два источника.
  • Ранее Путин неоднократно отвергал предложение Трампа о скором прекращении войны. Во время своей ежегодной пресс-конференции в декабре он сказал: «Нам не нужно перемирие – нам нужен мир: долгосрочный, крепкий, с гарантиями для Российской Федерации и ее граждан».

Контекст

Подробности появились, когда США и Украина планируют встретиться в Саудовской Аравии на следующей неделе для своих первых прямых переговоров после ссоры Трампа в Овальном кабинете с президентом Владимиром Зеленским.

Специальный посланник США Стив Виткофф сказал, что встреча направлена ​​на достижение «рамок для мирного соглашения и первоначального прекращения огня».

В феврале Трамп провел телефонные переговоры с Путиным, и они договорились провести встречу, хотя дата пока не назначена. Трамп отказался от поддержки США возможного вступления Украины в НАТО, а его главные должностные лица заявили, что нереалистично ожидать возвращения всех украинских территорий, захваченных Россией с 2014 года.

После конфронтации с Зеленским в Белом доме Трамп приостановил военную помощь Украине и частично прекратил обмен разведданными.

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