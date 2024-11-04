Германия предоставит Украине гуманитарную помощь на €200 млн накануне зимы

Германия передаст Украине пакет гуманитарной помощи на €200 млн накануне зимы, сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на пресс-конференции в Киеве. Германия в дальнейшем будет поддерживать усиление ПВО Украины.

Ключевые факты

По словам чиновницы, Германия поддерживает украинцев в подготовке к зиме на фоне атак РФ.

«Мы увеличиваем нашу чрезвычайную гуманитарную помощь на дополнительные €200 млн для экстренной зимней поддержки. Таким образом те дома, где нет тепла, смогут обеспечить себя им. Также будут предоставлены генераторы для снабжения теплом зимой», – заявила Бербок.

Министр отметила важность усиления противовоздушной обороны Украины. Она напомнила, что с начала войны Германия уже поставила три системы Patriot и девять систем IRIS-T.

Она заявила, что Германия будет объединять усилия в рамках международной коалиции по усилению ПВО и призвала партнеров и дальше оказывать Украине поддержку в этой сфере.

Глава МИД добавила, что обсудила с министром иностранных дел Андреем Сибигой сотрудничество в области производства дронов. «Если Германия может помочь с дронами, то это лучшая защита для нас самих, для Германии», – отметила Бербок.

Контекст

До конца 2024 года правительство Германии планировало направить на военную поддержку Украины свыше €1,4 млрд. Это на €397 млн больше, чем предусмотрено в бюджете, поэтому для дополнительных расходов потребовалось согласие Бундестага.

5 сентября канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил заказ 17 дополнительных систем противовоздушной обороны IRIS-T для Украины, чтобы помочь отбивать российские атаки.

25 сентября Бундестаг согласовал увеличение военной помощи Украине примерно на €400 млн.