Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову в пʼятницю, 15 листопада, повідомляє пресслужба німецького уряду. Цей дзвінок став першим прямим спілкуванням політиків майже за два роки, вони обговорили припинення війни в Україні. Канцлер Німеччини закликав очільника Кремля вивести війська з окупованих територій, але той відмовився.

Ключові факти

Оновлено . Згідно із повідомленням уряду, під час розмови із Путіним Шольц засудив агресивну війну Росії проти України та закликав президента РФ покласти їй кінець і вивести війська.

. Згідно із повідомленням уряду, під час розмови із Путіним Шольц засудив агресивну війну Росії проти України та закликав президента РФ покласти їй кінець і вивести війська. «Канцлер закликав Росію до переговорів з Україною з метою справедливого та міцного миру та наголосив непохитну рішучість Німеччини підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії стільки, скільки потрібно», – сказано у заяві.

За даними Reuters, розмова тривала годину. Шольц та Путін востаннє безпосередньо спілкувалися у грудні 2022 року.

Зі свого боку Путін відповів Шольцу, що не готовий залишити окуповані українські землі, повідомила пресслужба Кремля. Будь-які домовленості мають виходити з «нових територіальних реалій», сказав Путін.

Після розмови з Путіним Шольц поінформував про неї премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска. «Мені щойно зателефонував канцлер Шольц і розповів про свою розмову з Путіним. Мені було приємно дізнатися, що канцлер не тільки чітко засудив російську агресію, а й повторив польську позицію: нічого про Україну без України», – написав Туск на своїй сторінці в Х.

Канцлер напередодні поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським, а також зробить це після розмови з президентом Росії.

Контекст

На початку жовтня німецьке видання Die Zeit писало з посиланням на джерела, що Шольц хоче зателефонувати Путіну та розглядає можливість зробити це перед самітом G20 у Бразилії у листопаді. Канцлер Німеччини наголошував, що тісно взаємодіятиме з союзниками перед будь-яким таким телефонним дзвінком.

Розмова відбулася в критичний для України момент, коли вона готується до зими, зазнаючи атак з боку РФ по енергетичній інфраструктурі.

Переговори відбулися на тлі невизначеності щодо подальшої підтримки України з боку США, яка зростає перед поверненням Дональда Трампа до Білого дому наступного року. Трамп може запропонувати Україні заморозити війну з Росією, відмовившись від вступу до НАТО щонайменше на 20 років, повідомила раніше WSJ із посиланням на інформовані джерела. За їхніми словами, такий сценарій закінчення війни зараз обговорюють радники Трампа.

Деякі європейські чиновники вже закликали адміністрацію Джо Байдена надати Україні більше зброї та артилерії, запровадити додаткові санкції щодо ключових джерел доходів Росії та обмежити можливості Москви набувати заборонених технологій, які використовуються у зброї.