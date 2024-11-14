Европейские лидеры призвали Байдена предоставить Украине больше оружия и ввести дополнительные санкции против РФ в отношении инаугурации Трампа – Bloomberg

Европейские лидеры и официальные лица обратились к США с просьбой предоставить Украине больше оружия и артиллерии, ввести дополнительные санкции против ключевых источников доходов России и ограничить ее возможность получать запрещенные технологии, используемые в оружии, пишет Bloomberg . Многие европейские запросы носили неформальный характер, говорят источники.

Ключевые факты

Европа обращается с последней отчаянной просьбой к администрации Байдена усилить американскую поддержку Украины, чтобы максимально укрепить позиции Киева до окончания его президентского срока в январе.

Дональд Трамп, вступающий в должность 20 января, заявил, что будет добиваться скорейшего заключения соглашения между Киевом и Москвой. Это вызвало обеспокоенность в Европе, что такое соглашение будет невыгодным для Украины и, возможно, закрепит успехи, достигнутые Россией с момента ее вторжения в 2022 году.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен совершил спешно организованную поездку в Брюссель, чтобы заверить союзников по НАТО и Европейскому Союзу в том, что США активизируют свои усилия по отправке ресурсов в Украину накануне инаугурации.

Ресурсы, которые он упомянул, – деньги, боеприпасы, оружие – преимущественно поступают из пакета на $61 млрд, принятого Конгрессом США в начале этого года. Он добавил, что «каждый доллар, который есть в нашем распоряжении», будет спешно использован.

Хотя у Байдена остается мало времени для выполнения просьб, США уже работают над принятием новых санкций против российского нефтяного флота и Северной Кореи, которая направила войска для оказания помощи Москве в военных действиях до конца ноября, сообщили источники.

Несколько лидеров ЕС также подталкивают США разрешить Украине использовать западное оружие для нанесения ударов по военным целям на территории России. Киев и его союзники считают, что этот шаг значительно повысит способность охваченной войной страны защищать себя от атак Москвы на критически важную инфраструктуру.

ЕС готовится к президентству Трампа на фоне опасений, что блоку придется увеличить помощь Киеву из-за сокращения американской поддержки. ЕС стремится ускорить переговоры с Великобританией о новом пакте об обороне и безопасности.

Контекст

Европа ускорила усилия защиты своих интересов, особенно когда речь идет о военных усилиях Украины, до того как Трамп станет президентом. Трамп занял антагонистическую позицию по отношению к Европе и в сентябре обошел вопрос о том, хочет ли он победы Украины.

Дональд Трамп выиграл президентские выборы и станет 47-м президентом США. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Трампа с избранием на должность и выразил надежду, что тот будет исповедовать подход «мир через силу», что поможет завершить войну справедливо.

6 ноября состоялся телефонный разговор Трампа с Зеленским, в котором принимал участие миллиардер Илон Маск, сообщил Axios со ссылкой на два источника. По их словам, Зеленский был успокоен тем, что услышал от избранного президента США. После разговора 6 ноября Зеленский написал в X, что имел «прекрасный» телефонный разговор с Трампом и поздравил его с «исторической убедительной победой».

Трамп может предложить Украине заморозить войну с Россией, отказавшись от вступления в НАТО на не менее 20 лет, сообщила ранее WSJ со ссылкой на информированные источники. По их словам, такой сценарий окончания войны сейчас обсуждается советниками Трампа.