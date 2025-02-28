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Ракеты для ПВО. Производитель NASAMS планирует создать совместное предприятие в Украине

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Норвежская оборонная компания Kongsberg, участвующая в поставках противовоздушных систем NASAMS, планирует производить в Украине ракеты для ПВО, заявил президент компании Эйрик Ли в интервью Euractiv 28 февраля. По его словам, речь идет о производстве «сотен ракет».

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Ключевые факты

  • Норвежская компания заявляет о необходимости диверсификации цепочек поставок, наращивании запасов и сотрудничестве с украинскими компаниями.
  • Производитель известных систем противовоздушной обороны NASAMS, используемых в Украине, утверждает, что для поддержания бесперебойного производства необходимы всевозможные глобальные цепочки поставок, поскольку спрос на оборонное оборудование растет.
  • «Сейчас мы создаем компанию в Украине. Мы ведем тесные переговоры с промышленностью Украины по созданию совместного предприятия», – сказал он.
  • По его словам, первоочередной задачей является увеличение производства ракет для ПВО в Украине на основе украинских технологий.
  • «Мы говорим о массовом производстве ракет, то есть о сотнях. Мы рассматриваем возможность создания совместных предприятий в течение нескольких месяцев», – добавил он.
  • Глава компании подчеркнул, что Кongsberg собирается использовать мощность украинской промышленности и в долгосрочной перспективе, когда война закончится, Украина может стать частью цепочки поставок ракет для систем ПВО.
  • «Сейчас в Украине проходит много инноваций, мы будем их частью. Для нас важно быть там», – объяснил Ли.

Контекст

NASAMS – норвежский зенитный ракетный комплекс средней дальности. Это разработка норвежской компании Kongsberg и американской Raytheon. Аббревиатура расшифровывается как Norwegian Advanced Surface to Air Missile System, то есть Норвежская усовершенствованная ракетная система «земля–воздух». ЗРК предназначен для поражения воздушных целей на малых и средних высотах при любых погодных условиях. Системы NASAMS прибыли для защиты воздушного пространства Украины еще в 2022 году.

В мае 2024-го президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. В общей сложности в долгосрочную программу по поддержке Украины Норвегия заложила почти €6,4 млрд на 2023-2027 годы. Согласно соглашению, Норвегия обещала внести весомый вклад в развитие морских возможностей в Черном и Азовском морях, продолжит предоставлять системы NASAMS, а также оборудование к ним и обучать специалистов.

Министр обороны Рустем Умеров 16 января сообщил, что Украина расширяет сотрудничество с норвежской Kongsberg. Стороны обсудили возможность интеграции отечественных средств ПВО в систему NASAMS, что повысит ее эффективность, развитие морских возможностей, системы борьбы с беспилотниками и возможности локализации их производства в Украине.

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