НКЦБФР отказала в продлении на 20 лет деятельности ПАО «ЗНКИФ «Прайм Эссетс Кэпитал», связанного с активами Петра Порошенко, из-за санкций СНБО. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте НКЦБФР, пишет «Интерфакс-Украина».
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Подробности
- Комиссия отметила, что Порошенко нарушил ограничения СНБО, подписав 29 апреля 2025 года решение о продлении работы фонда, срок действия которого истекает в этом году. Подпись на новой редакции устава была нотариально удостоверена 2 мая в Варшаве. НКЦБФР считает это распоряжением активами, что противоречит санкциям.
- ООО «КУА «Фьюжн Капитал Партнерз» утверждало, что продолжение деятельности фонда не распоряжение активами, но регулятор отклонил эту позицию. Комиссия также отметила, что Порошенко не передал свои корпоративные права в управление другому лицу в течение 60 дней, как того требовали санкции.
Контекст
По данным отчета фонда за 2020 год, он владеет долями в ряде компаний, в том числе СК «Страна» (49,99%), ООО «Телерадиокомпания «НБМ» (100%), ПАО «Севастопольский морской завод» (89,32%), Международного инвестиционного банка (50,08%) и других.
12 февраля 2025 года СНБО ввел бессрочные санкции против Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и Виктора Медведчука.
Порошенко в видеообращении назвал санкции «неконституционными» и «политически мотивированными». СБУ обосновала их «угрозами национальной безопасности», ссылаясь на решение СНБО.
28 апреля Комитет НБУ по надзору признал репутацию Порошенко «небезупречной» из-за санкций СНБО. Лидер «Европейской солидарности» назвал это решение незаконным.
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