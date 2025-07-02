НКЦБФР отказала в продлении на 20 лет деятельности ПАО «ЗНКИФ «Прайм Эссетс Кэпитал», связанного с активами Петра Порошенко, из-за санкций СНБО. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте НКЦБФР, пишет «Интерфакс-Украина» .

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Комиссия отметила, что Порошенко нарушил ограничения СНБО, подписав 29 апреля 2025 года решение о продлении работы фонда, срок действия которого истекает в этом году. Подпись на новой редакции устава была нотариально удостоверена 2 мая в Варшаве. НКЦБФР считает это распоряжением активами, что противоречит санкциям.

ООО «КУА «Фьюжн Капитал Партнерз» утверждало, что продолжение деятельности фонда не распоряжение активами, но регулятор отклонил эту позицию. Комиссия также отметила, что Порошенко не передал свои корпоративные права в управление другому лицу в течение 60 дней, как того требовали санкции.

Контекст

По данным отчета фонда за 2020 год, он владеет долями в ряде компаний, в том числе СК «Страна» (49,99%), ООО «Телерадиокомпания «НБМ» (100%), ПАО «Севастопольский морской завод» (89,32%), Международного инвестиционного банка (50,08%) и других.

12 февраля 2025 года СНБО ввел бессрочные санкции против Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и Виктора Медведчука.

Порошенко в видеообращении назвал санкции «неконституционными» и «политически мотивированными». СБУ обосновала их «угрозами национальной безопасности», ссылаясь на решение СНБО.

28 апреля Комитет НБУ по надзору признал репутацию Порошенко «небезупречной» из-за санкций СНБО. Лидер «Европейской солидарности» назвал это решение незаконным.