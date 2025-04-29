Продать или потерять банк. НБУ признал небезупречной деловую репутацию Петра Порошенко. Почему и что ему теперь угрожает

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Нацбанк признал небезупречной деловую репутацию Петра Порошенко, что грозит пятому президенту потерей своего банка МИБ. Почему санкции СНБО могут вынудить лидера «Евросолидарности» продать банк и одновременно заблокировать этот процесс?
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