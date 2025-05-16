Суд закрыл производство по делу о разделе имущества супругов Порошенко

Крыжопольский районный суд 16 мая решил закрыть производство по делу по иску Марины Порошенко к Петру Порошенко о разделе имущества из-за отсутствия предмета спора, сообщает «Общественное» . Сумма иска составляет 17,1 млрд грн.

Ключевые факты

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что это решение может быть обжаловано.

Иск в суд Марина Порошенко подала 27 марта 2025 года. Согласно декларации Петра Порошенко, общие активы супругов составляют более 17,1 млрд грн.

Дело рассматривали в Тульчинском районе, по месту регистрации ответчика – Петра Порошенко.

Во время заседания суд приобщил к делу уведомление Министерства юстиции о санкциях. «Содержание письма свидетельствует о возможных возражениях Минюста, которые формально таковыми не являются, – сказал адвокат Новиков. – Я не возражаю против присоединения документа, однако прошу суд не рассматривать его как официальное возражение».

Адвокат Марины Порошенко настаивала на праве ее клиентки на часть общего имущества, потому что она не находится под санкциями и имеет полное право на свою долю имущества, приобретенного в браке. «Именно поэтому мы подали иск о разделе», – сказала Кристина Мысенко.

Судья постановила закрыть производство по причине отсутствия предмета спора и обязала Государственную казначейскую службу вернуть Марине Порошенко 15 640 грн судебного сбора.

После заседания адвокат ответчика Новиков сказал, что не соглашается с решением суда, считая, что предмет спора есть, и дело не касается переписывания или сокрытия имущества. «У нас есть план «Б», если не сработает – будет план «С». Мы готовы защищаться дальше», – подчеркнул он.

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Контекст

12 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о бессрочных санкциях против Петра Порошенко, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, Константина Жеваго и Виктора Медведчука. Санкции предусматривают отмену государственных наград, блокировку активов, запрет на торговую деятельность, ограничение на выведение капитала за границу, приостановку выполнения финансовых и экономических обязательств, а также запрет на участие в приватизации или аренде государственного имущества.

Марина Порошенко подала в суд иск о разделе имущества на 17,1 млрд грн с подсанкционным миллиардером Петром Порошенко. Дело будет рассматривать Крыжопольский районный суд Винницкой области. Иск был зарегистрирован 27 марта 2025 года, а подготовительное заседание назначено на 29 апреля.

Разбирательство будет происходить по правилам общего искового производства, поскольку сумма иска составляет 17,1 млрд грн, что значительно превышает лимит для упрощенного производства.

Позволит ли иск обойти санкции и что принадлежит семье бывшего президента – читайте в материале Forbes Ukraine.