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Rheinmetall поставит Украине еще 180 000 боеприпасов для зенитных установок Gepard

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Министерство обороны Украины договорилось с компанией Rheinmetall о поставках дополнительных 35-мм боеприпасов для зенитной установки Gepard, сообщает пресс-служба немецкого концерна 6 января. Новый заказ включает 180 000 снарядов HEI-T (фугасно-зажигательные с трассером) и был забронирован в декабре 2024 года.

Германия занимает второе после США место по объему военной помощи, предоставляемой Украине.

Ключевые факты

  • Rheinmetall не озвучивает точную стоимость заказа, финансируемого Германией.
  • Начало поставок ожидается в 2026 году.
  • Заказанные боеприпасы могут использоваться для борьбы с различными воздушными целями, такими как беспилотники. Они будут производиться на заводе Rheinmetall в Унтерлюсе. Из-за роста спроса на 35-мм боеприпасы производственная линия на объекте была перестроена весной 2023 года.
  • По состоянию на 6 января Германия передала Украине 55 зенитных установок Gepard, снятых с вооружения Бундесвером. Еще в феврале 2023 года Rheinmetall получила заказ на поставку 300 000 снарядов Gepard в Украину.

Контекст

В феврале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Так, в соглашении зафиксировано, что в 2024 году Германия предоставит средства на военную помощь Украине на общую сумму более €7 млрд, что существенно усилит украинскую армию. ФРГ будет продолжать оказывать поддержку Украине в течение всего срока действия документа.

23 декабря 2024 года Германия направила Украине очередной пакет военной помощи, в который входят системы IRIS-T, пусковые установки Patriot, дроны и прочее.

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