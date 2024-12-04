Российское судно обстреляло сигнальными ракетами немецкий вертолет в Балтийском море

Экипаж российского корабля в Балтийском море открыл огонь по германскому военному вертолету сигнальными ракетами. Об этом сообщило Welt , ссылаясь на министра иностранных дел Германии Анналену Бербок 4 декабря.

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Инцидент произошел, когда вертолет Бундесвера выполнял разведывательную миссию.

Использование сигнальных ракет обычно разрешено только в экстренных ситуациях. Бербок добавила, что в Балтийском море часто передвигаются суда, связанные с обходными схемами санкций, введенных из-за российского вторжения в Украину.

Министр анонсировала планы усилить надзор за газопроводами и подводными кабелями в Балтийском море. Патрулирование будет расширено для защиты важной инфраструктуры из-за увеличения гибридных атак со стороны России и ее союзников, отмечает Welt. В качестве примеров Бербок привела недавние инциденты разрыва кабелей на дне моря.

Контекст

Два подводных оптоволоконных кабеля связи в Балтийском море, в том числе один, соединяющий Финляндию и Германию, были оборваны 18 ноября. Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал повреждение телекоммуникационного кабеля C-Lion1 «актом диверсии».

По данным финского оператора Cinia Oy, причиной стало «внешнее действие». В компании не исключили «преднамеренного повреждения». Днем ранее был поврежден кабель связи между Литвой и Швецией. Поврежденные телекоммуникации пересекаются на участке 10 кв. м.

В диверсии подозревали китайский сухогруз Yi Peng 3. Судно вышло из российского порта Усть-Луга в Египет 15 ноября и находилось в районе инцидента. Следствие продолжается.

2 декабря в двух местах был поврежден наземный интернет-кабель между Финляндией и Швецией.