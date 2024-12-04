Російське судно обстріляло сигнальними ракетами німецький гелікоптер у Балтійському морі

Екіпаж російського корабля в Балтійському морі відкрив вогонь по німецькому військовому вертольоту сигнальними ракетами. Про це повідомило Welt, посилаючись на міністра закордонних справ Німеччини Анналену Бербок 4 грудня.
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Деталі
- Інцидент стався, коли вертоліт Бундесвера виконував розвідувальну місію.
- Використання сигнальних ракет зазвичай дозволено лише в екстрених ситуаціях. Бербок додала, що в Балтійському морі часто пересуваються судна, повʼязані з обхідними схемами санкцій, запроваджених через російське вторгнення в Україну.
- Міністр анонсувала плани посилити нагляд за газопроводами та підводними кабелями в Балтійському морі. Патрулювання буде розширено для захисту важливої інфраструктури через збільшення гібридних атак з боку Росії та її союзників, зазначає Welt. Як приклади Бербок навела нещодавні інциденти розриву кабелів на дні моря.
Контекст
Два підводні оптоволоконні кабелі звʼязку в Балтійському морі, у тому числі один, що зʼєднує Фінляндію та Німеччину, були обірвані 18 листопада. Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус назвав пошкодження телекомунікаційного кабелю C-Lion1 «актом диверсії».
За даними фінського оператора Cinia Oy, причиною стала «зовнішня дія». У компанії не виключили «умисного пошкодження». За день до цього був пошкоджений кабель звʼязку між Литвою та Швецією. Пошкоджені телекомунікації перетинаються на ділянці 10 кв. м.
У диверсії підозрювали китайський сухогруз Yi Peng 3. Судно вийшло з російського порту Усть-Луга до Єгипту 15 листопада і перебувало в районі інциденту. Слідство продовжується.
2 грудня в двох місцях був пошкоджений наземний інтернет-кабель між Фінляндією та Швецією.
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