Международное рейтинговое агентство S&P снизило кредитный рейтинг «Укрзализныци» с «CCC+» до «CC» с негативным прогнозом. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства 20 декабря. Это произошло после предложения компании отсрочить выплаты по двум выпускам еврооблигаций в год, начиная с января.

Подробности

Агентство указывает на значительное ослабление платежеспособности «Укрзализныци», отмечая, что ее дефолт практически неизбежен согласно методологии S&P.

Отрицательный прогноз отражает ожидание, что «Укрзализныця» реализует планы реструктуризации долга в ближайшие недели, что будет приравнено к дефолту, говорится в сообщении.

Контекст

16 декабря «Укрзализныця» обратилась к кредиторам с просьбой пересмотреть условия погашения двух серий облигаций: на $594,9 млн со ставкой 8,25% (погашение в 2026 году), на $300 млн со ставкой 7,875% (погашение в 2028-м).

Компания предлагает владельцам разрешить привлечение дополнительных €99 млн от ЕБРР и приостановить выплату процентов по облигациям в 2025-2026 годах. В то же время УЗ обязуется не выплачивать более $20 млн долгов другим кредиторам, кроме ЕБРР, в этот период.

«Укрзализныця» объясняет запрос значительными финансовыми потерями и разрушениями инфраструктуры из-за войны. EBITDA компании снизилась с 6,6 млрд грн в первом квартале 2024 года до прогнозируемого 1 млрд грн за четвертый квартал. Без государственной поддержки ожидается чистый убыток в 2024-м на уровне 1,5-2,5 млрд грн.

На этом фоне долларовые облигации УЗ с погашением в 2026 году упали на 6 центов, до 82 центов за доллар – наибольшее однодневное понижение с июня 2023-го. Облигации с погашением в 2028 году снизились на 0,87 цента, до 77 центов.

Это уже вторая просьба компании пересмотреть условия погашения долга на $895 млн с начала войны. Сможет ли «Укрзализныця» избежать дефолта? Читайте в материале Forbes.