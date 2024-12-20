Міжнародне рейтингове агентство S&P знизило кредитний рейтинг «Укрзалізниці» з «CCC+» до «CC» із негативним прогнозом. Про це йдеться у повідомленні на сайті агенства 20 грудня. Це сталося після пропозиції компанії відстрочити виплати за двома випусками єврооблігацій на рік, починаючи з січня.

Деталі

Агентство вказує на значне ослаблення платоспроможності «Укрзалізниці», відзначаючи, що її дефолт є практично неминучим згідно з методологією S&P.

Негативний прогноз відображає очікування, що «Укрзалізниця» реалізує плани реструктуризації боргу протягом найближчих тижнів, що буде прирівняно до дефолту, йдеться у повідомленні.

Контекст

16 грудня «Укрзалізниця» звернулася до кредиторів із проханням переглянути умови погашення двох серій облігацій: на $594,9 млн із ставкою 8,25% (погашення у 2026 році), на $300 млн із ставкою 7,875% (погашення у 2028-му).

Компанія пропонує власникам дозволити залучення додаткових €99 млн від ЄБРР та призупинити виплату відсотків за облігаціями у 2025–2026 роках. Водночас УЗ зобовʼязується не виплачувати понад $20 млн боргів іншим кредиторам, окрім ЄБРР, у цей період.

«Укрзалізниця» пояснює запит значними фінансовими втратами та руйнуваннями інфраструктури через війну. EBITDA компанії знизилася з 6,6 млрд грн у першому кварталі 2024 року до прогнозованого 1 млрд грн за четвертий квартал. Без державної підтримки очікується чистий збиток у 2024-му на рівні 1,5-2,5 млрд грн.

На цьому фоні доларові облігації УЗ із погашенням у 2026 році впали на 6 центів, до 82 центів за долар – найбільше одноденне зниження з червня 2023-го. Облігації з погашенням у 2028 році знизилися на 0,87 цента, до 77 центів.

Це вже друге прохання компанії переглянути умови погашення боргу на $895 млн із початку війни. Чи зможе «Укрзалізниця» уникнути дефолту? Читайте у матеріалі Forbes.