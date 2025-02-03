Росія розглядає Саудівську Аравію та ОАЕ як можливі місця проведення зустрічі Трампа і Путіна – Reuters

Росія розглядає Саудівську Аравію та Обʼєднані Арабські Емірати як можливі майданчики для переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

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Зазначається, що високопоставлені представники Москви відвідали ці країни в останні тижні. Однак деякі дипломати та розвідники РФ виступають проти такої ідеї, зазначаючи, що Саудівська Аравія та ОАЕ мають тісні військові та безпекові звʼязки зі США. Незважаючи на це, Трамп і Путін підтримують дружні стосунки з лідерами обох арабських держав, пише видання.

Джерела Reuters відкидають можливість проведення зустрічі в Туреччині. Нещодавно президент США заявив, що його адміністрація планує «зустрічі та переговори з різними сторонами, зокрема з Україною та Росією». Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що такі контакти «очевидно, заплановані».

Спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман і президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян зберігають нейтралітет щодо війни в Україні. Вони не приєднуються до західних санкцій проти Москви, однак підтримують відносини з Володимиром Зеленським.

Жодна з цих країн не підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна, заборонивши йому вʼїзд до кількох країн.

Контекст

Україна відмовляється від переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, що закріплено в рішенні РНБО від 30 вересня 2022 року. В цьому рішенні вказано на неможливість проведення переговорів із Путіним та прийнято рішення щодо посилення обороноздатності України.

15 січня 2025 року міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив, що Україна не змінила свою позицію щодо відмови від особистих переговорів із президентом Росії. Він зазначив, що відповідне рішення РНБО залишається чинним. На запитання про жорсткість цієї позиції він відповів: «Станом на сьогодні це рішення РНБО діє».

Радники Дональда Трампа розробляють стратегію санкцій, спрямовану на сприяння досягненню мирної угоди між Росією та Україною в найближчі місяці, повідомляють джерела Bloomberg, знайомі з ситуацією.

22 січня Трамп заявив, що запровадить високі податки, санкції та мита на все, що Росія продає Сполученим Штатам, якщо Володимир Путін не укладе мирну угоду з Україною. 23 січня президент США додав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що звернеться до Саудівської Аравії та ОПЕК із проханням знизити ціни на нафту. Він зазначив, що якщо ціна на нафту знизиться, конфлікт між Росією та Україною завершиться миттєво.