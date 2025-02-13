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Кроме Порошенко, СНБО ввел санкции против Коломойского, Боголюбова, Жеваго и Медведчука. Указ – на сайте президента

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes
Борис Давиденко /Антон Забельский для Forbes Ukraine
Борис Давиденко
Forbes

2 хв читання

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании 12 февраля ввел санкции против бизнесменов Игоря Коломойского, Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова, а также против бывшего народного депутата Виктора Медведчука. Об этом Forbes Ukraine сообщил источник в руководстве «Слуги народа». Обновлено: позже на сайте президента Украины появился указ о решении СНБО.

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Ключевые факты

  • Источник подтвердил, что в санкционный список, кроме народного депутата Петра Порошенко, попали Коломойский, Жеваго, Боголюбов и Медведчук.
  • Коломойский с 2 сентября 2023 находится в изоляторе по подозрению Бюро экономической безопасности в махинациях в ПриватБанке на 5,8 млрд грн. По схожему делу он получил подозрение и от детективов Национального антикоррупционного бюро Украины. Третье подозрение Коломойскому вручили 8 мая 2024 года сотрудники Нацполиции. Его считают причастным к покушению на убийство адвоката Сергея Карпенко в 2003-м из-за спора вокруг «Днепроспецстали».
  • Жеваго сообщили о подозрении в августе 2023-го, в частности, в предоставлении неправомерной выгоды главе и судьям Верховного Суда в обмен на решение в его пользу по делу. Следователи утверждают: чтобы не допустить потерю акций Полтавского горно-обогатительного комбината, в начале марта Жеваго якобы вступил в сговор с адвокатом одного из столичных адвокатских объединений, который имел связи с судьями Верховного Суда. В течение марта–апреля он, по версии следствия, передал адвокату $2,7 млн ​​($1,8 млн – судьям ВС, остальные – за посреднические услуги).
  • В отношении выехавшего в Австрию Боголюбова ГБР открыло дело о незаконном выезде из Украины по поддельным документам.
  • Медведчук был задержан СБУ в 2022 году, впоследствии во время обмена с РФ его освободили, вернув из плена 215 защитников. Ему выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму.
  • Дополнено. Позже 13 февраля указ №81/2025 о введении санкций был опубликован на сайте президента Украины. Он вступает в силу с дня опубликования.
  • Санкции против Коломойского, Жеваго, Боголюбова, Медведчука и Порошенко были введены бессрочно.
  • Ограничения предусматривают: лишение государственных наград Украины, блокировку активов, полное прекращение торговых операций, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества и т.д.

Контекст

Накануне стало известно, что санкции были применены и против народного депутата, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Сам Порошенко назвал это решение «антиконституционным» и «политически мотивированным».

В преддверии полномасштабной войны, 21 декабря 2021-го, подозрение Порошенко в госизмене подписала СБУ. Он якобы участвовал в схеме главы политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука. По версии СБУ, Порошенко способствовал срыву поставок угля из ЮАР, чтобы в Украину поставляли уголь, который добывается на оккупированной части Донбасса.

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