СБУ заявила, что разоблачила высокопоставленного российского агента в своих рядах. Задерживал лично Малюк (дополнено)

Служба безопасности Украины задержала руководителя штаба Антитеррористического центра, обвиняемого в шпионаже в пользу российских спецслужб. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 12 февраля. Задержание лично проводил глава СБУ Василий Малюк.

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По данным журналиста Юрия Бутусова, речь идет о кадровом сотруднике СБУ Дмитрии Козюре, который более 20 лет имел доступ к совершенно тайной информации и широкому кругу контактов в службе.

Следствие заявило, что зафиксировало 14 эпизодов его сотрудничества с россиянами. Агент разоблачен благодаря шифрованным закладкам в его гаджетах – мобильных устройствах и компьютерах, что позволило спецслужбе фактически «жить» с ним. Через него также передавали дезинформацию противнику.

За ходом операции следил президент Владимир Зеленский, которому Малюк лично докладывал о ее ходе. СБУ пообещала в ближайшее время раскрыть детали спецоперации.

По данным следствия, ФСБ поручила своей агентурной сети сбор и передачу информации из оборонной сферы, в частности, акцентируя на данных относительно осведомленности Украины о дислокации и перемещении вражеских сил на фронте, состояния критической инфраструктуры и данных о высших чиновниках Украины. Особое внимание уделялось данным о работе государственных реестров после кибератаки в декабре 2024 года и другой информации для подрывной деятельности.

В деле фигурируют родители подозреваемого в измене, поддерживающие российскую агрессию и знавшие о деятельности сына. Им объявят подозрение за оправдание агрессии, сообщили в СБУ. В ведомстве заявили, что был обнаружен канал связи шпиона из ФСБ через гражданина Украины, бежавшего в Россию связанного с «Антимайданом».

По данным СБУ было установлено, что Козюра получал информацию через конспиративную квартиру в Киеве, используя специальный телефон и SIM-карту для передачи данных, включая государственную тайну.

Все преступные действия подтверждены неоспоримыми доказательствами, в частности, перехватами и перепиской, заявили в СБУ. Ему грозит пожизненное заключение по подозрению в госизмене. По данным следствия, он работал на ФСБ по финансовым мотивам.

Задержание произошло под оперативным контролем Офиса генпрокурора Украины.

Задержание российского агента. Фото: СБУ Задержание российского агента. Фото: СБУ Задержание российского агента. Фото: СБУ Задержание российского агента. Фото: СБУ Задержание российского агента. Фото: СБУ Задержание российского агента. Фото: СБУ Задержание российского агента. Фото: СБУ Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

По данным журналиста Юрия Бутусова, Козюра с начала 2000-х работал в кадровом отделе Академии СБУ, имел доступ к личным делам курсантов. В 2016-м назначен начальником штаба АТЦ СБУ.

В 2015-м руководителем одного из боевых управлений Центра спецопераций «А» стал генерал Валерий Шайтанов, который в 2014 году, будучи в должности командира спецподразделения «Альфа», вступил в переговоры с российскими террористами и отказался от применения «Альфы» в Славянске. Шайтанов был задержан в 2020 году как российский агент и осужден за государственную измену в 2023-м.

В начале войны в СБУ были разоблачены несколько высокопоставленных агентов, в том числе начальник управления СБУ Крыма Олег Кулинич, доверенное лицо Ивана Баканова. Экс-начальник главного управления внутренней безопасности СБУ, бригадный генерал Андрей Наумов, скрылся перед вторжением и задержан за контрабанду в Сербии.