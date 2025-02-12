СБУ заявила, що викрила високопоставленого російського агента у своїх лавах. Затримував особисто Малюк (фото)

Служба безпеки України затримала керівника Штабу Антитерористичного центру, якого звинувачують у шпигунстві на користь російських спецслужб. Про це повідомила пресслужба СБУ 12 лютого. Затримання особисто проводив голова СБУ Василь Малюк.
Деталі
- Слідство заявило, що зафіксувало 14 епізодів його співпраці з росіянами. Агента викрили завдяки шифрованим закладкам у його гаджетах – мобільних пристроях та комп’ютерах, що дозволило спецслужбі фактично «жити» з ним. Через нього теж передавали дезінформацію ворогу.
- За ходом операції стежив президент Володимир Зеленський, якому Малюк особисто доповідав про її перебіг. СБУ пообіцяла найближчим часом розкрити деталі спецоперації.
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