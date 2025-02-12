СБУ заявила, що викрила високопоставленого російського агента у своїх лавах. Затримував особисто Малюк (фото)

Служба безпеки України затримала керівника Штабу Антитерористичного центру, якого звинувачують у шпигунстві на користь російських спецслужб. Про це повідомила пресслужба СБУ 12 лютого. Затримання особисто проводив голова СБУ Василь Малюк.