Сын основателя Kadorr Group Аднана Кивана продолжит поддержку Kyiv Post

Сын основателя Kadorr Group Аднана Кивана Руслан продолжит поддержку Kyiv Post после смерти отца, говорится в пресс-релизе компании. Руслан Киван стал издателем и владельцем старейшего англоязычного издания в Украине.

Ключевые факты

Генеральный директор Kyiv Post Люк Шенье и Богдан Нагайло, главный редактор, намерены продолжить работу с Русланом Киваном над расширением глобального охвата, репутацией и влиянием издания.

«Для меня большая честь и ответственность продолжать дело моего покойного отца Аднана Кивана… Это значит, что я буду продолжать поддерживать независимость Kyiv Post всеми ресурсами, необходимыми для обеспечения его дальнейшей борьбы за справедливость и борьбу с коррупцией, а также для предоставления миру полной и точной информации о ситуации в Украине и о том, что здесь действительно происходит», – сказал Киван.

Контекст

Основатель корпорации Kadorr Group Аднан Киван скончался 28 октября. В 2021 году Киван вошел в рейтинг 100 самых богатых украинцев по версии Forbes, заняв 42-е место с состоянием в $240 млн.

В полномасштабную войну Kadorr Group вошла, строя до десятка жилых комплексов в Одессе. И хотя темпы строительства замедлились, три объекта ввели в эксплуатацию уже в 2022 году. Какой бизнес построил Киван и кто станет его преемником – в материале Forbes Ukraine.

Kyiv Post является старейшим англоязычным изданием в Украине, основано 29 лет назад. Киван приобрел Kyiv Post в 2018 году за $3,5 млн у миллионера Мохаммада Захура. Он публично обещал сохранить независимость редакции, хоть и уточнил, что как владелец может нанять свою команду.

В 2021 году издание оказалось на грани закрытия. Владелец издания – одесский девелопер Киван – хотел назначить заместителем главного редактора Елену Ротари. Журналисты не согласились. Киван уволил почти всю команду (главный редактор Брайан Боннэр ушел сам) и объявил о скором перезапуске Kyiv Post. Коллектив заявил, что это – расплата за независимую редакционную политику. В результате этого конфликта появилось издание The Kyiv Independent.