Помер засновник Kadorr Group Аднан Ківан

Помер засновник корпорації Kadorr Group Аднан Ківан. Про це 28 жовтня повідомила пресслужба групи. Ківан був найбільшим арабським інвестором в Україні.

Деталі

Аднан Ківан відомий успішними бізнес-проєктами, соціальними ініціативами, благодійністю і меценатством, заявила компанія.

«Надійною опорою, вірною підтримкою та найвищою цінністю для Аднана Ківана була його сімʼя. Щирі співчуття його дружині, дітям та онукам. Його добрі справи будуть жити вічно», – йдеться у повідомленні.

Контекст

Аднан Ківан, 61, народився в Сирії. Після закінчення середньої школи поїхав до Одеси, де навчався в Академії харчових технологій.

У 1986 році організував компанію, яка займалася посередництвом у переговорах між СРСР і його арабськими боржниками. Компанія, за словами Ківана, отримувала 1,5–7% комісії з кожної угоди з погашення боргу. До 1990 року бізнесмен, за його оцінкою, заробив майже $60 млн.

У 2005 році Ківан заснував компанію «Діана-Плюс», яка займалася розробкою будівельних проєктів. У 2006 році створив будівельну компанію «Інтерінвестбуд», у 2010 році зʼявилася Kadorr Group. У 2017 році він заснував агрокомпанію «Кадор зерно України».

У 2021 році Ківан увійшов до рейтингу 100 найбагатших українців за версією Forbes, посівши 42 місце зі статками у $240 млн.

У повномасштабну війну Kadorr Group увійшла, будуючи до десятка житлових комплексів в Одесі. І хоча темпи будівництва уповільнилися, три обʼєкти ввели в експлуатацію вже у 2022 році.