Син засновника Kadorr Group Аднана Ківана продовжить підтримку Kyiv Post

Син засновника Kadorr Group Аднана Ківана Руслан продовжить підтримку Kyiv Post після смерті батька, йдеться у пресрелізі компанії. Руслан Ківан став видавцем та власником найстарішого англомовного видання в Україні.

Ключові факти

Генеральний директор Kyiv Post Люк Шеньє, та Богдан Нагайло, головний редактор, мають намір продовжити працювати з Русланом Ківаном над розширенням глобального охоплення, репутацією та впливом видання.

«Для мене велика честь і відповідальність продовжувати справу мого покійного батька, Аднана Ківана… Це означає, що я буду продовжувати підтримку незалежності Kyiv Post усіма ресурсами, необхідними для забезпечення його подальшої боротьби за справедливість і боротьбу з корупцією, а також для надання світу повної і точної інформації про ситуацію в Україні та про те, що тут насправді відбувається», – сказав Ківан.

Контекст

Засновник корпорації Kadorr Group Аднан Ківан помер 28 жовтня. У 2021 році Ківан увійшов до рейтингу 100 найбагатших українців за версією Forbes, посівши 42 місце зі статками у $240 млн.

У повномасштабну війну Kadorr Group увійшла, будуючи до десятка житлових комплексів в Одесі. І хоча темпи будівництва уповільнилися, три обʼєкти ввели в експлуатацію вже у 2022 році. Який бізнес побудував Ківан і хто стане його наступником – у матеріалі Forbes Ukraine.

Kyiv Post є найстарішим англомовним виданням в Україні, воно було засноване 29 років тому. Ківан придбав Kyiv Post у 2018 році за $3,5 млн у мільйонера Мохаммада Захура. Він публічно обіцяв зберегти незалежність редакції, хоч і уточнив, що як власник може найняти свою команду.

У 2021-му році видання опинилося на межі закриття. Власник видання – одеський девелопер Ківан – хотів призначити заступницею головного редактора Олену Ротарі. Журналісти не погодились. Ківан звільнив майже всю команду (головний редактор Браян Боннер пішов сам) та оголосив про скорий перезапуск Kyiv Post. Колектив заявив, що це – розплата за незалежну редакційну політику. Внаслідок цього конфлікту з’явилося видання The Kyiv Independent.