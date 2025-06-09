Сирия в ближайшие недели вернется в SWIFT после более десятилетия санкций

Сирия будет полностью повторно подключена к международной платежной системе SWIFT «в течение нескольких недель», заявил новый глава Центрального банка страны Абдулкадер Хусриех в интервью Financial Times . По его словам, это позволит стране снова подключиться к мировой экономике после 14 лет войны и санкций.

Ключевые факты

Хурсиех подробно изложил дорожную карту реструктуризации финансовой системы страны и денежно-кредитной политики с целью восстановления разрушенной экономики. Он надеется вернуть иностранные инвестиции, устранить барьеры в торговле, нормализовать валюту и реформировать банковский сектор.

«Мы стремимся улучшить бренд страны как финансового центра, учитывая ожидаемые прямые иностранные инвестиции в восстановление и инфраструктуру, это очень важно», – сказал Хусриех Financial Times. – Хотя был достигнут значительный прогресс, впереди еще много работы».

Хусриех помог написать несколько финансовых законов Сирии при Асаде, работает с министерством финансов над «планом стабилизации на 6–12 месяцев». Он включает в себя реформирование банковских законов и центрального банка, а также пересмотр социального обеспечения и жилищного финансирования.

Банковский сектор является ключевым для восстановления, поскольку он в значительной степени упал из-за войны, финансового кризиса 2019 года в соседнем Ливане и карательной политики эпохи Асада. Хусриех хочет положить конец наследию режима Асада и восстановить кредитные возможности, прозрачность и доверие.

«Раньше центральный банк занимался микроменеджментом финансовой системы, чрезмерно регулировал кредитование и ограничивал снятие депозитов», – сказал он. «Мы стремимся реформировать сектор посредством рекапитализации, дерегулирования и возобновления роли финансовых посредников между домохозяйствами и бизнесом».

Возврат SWIFT будет способствовать развитию внешней торговли, сокращению расходов на импорт и облегчению экспорта, сказал он. Это также принесет столь необходимую иностранную валюту в страну, усилит борьбу с отмыванием денег.

До свержения Асада сирийский фунт потерял около 90% своей стоимости по отношению к доллару. С тех пор он укрепился, но все еще нестабилен, и разница между официальными курсами и курсами черного рынка сохраняется. Хусриех сказал, что намерен унифицировать курсы.

Контекст

Возвращение SWIFT является первой важной вехой в либерализационной реформе сирийской экономики новым правительством и признаком того, что новая власть быстро действует с целью привлечения международной торговли и инвестиций после того, как США сняли санкции в прошлом месяце.

Сирия была отрезана от мировых рынков с 2011 года, когда тогдашний президент Башар Асад жестоко подавил народное восстание, спровоцировав полномасштабную гражданскую войну. Когда в декабре 2024 года Асад был свергнут Ахмедом аль-Шараа, экономика находилась в свободном падении, а государственная казна была опустошена.

Впрочем, временный президент Шараа смог обеспечить широкую поддержку своего правительства со стороны мировых государств. Сирия начала переговоры с МВФ, который на прошлой неделе направил в страну делегацию, и Всемирным банком, а также ищет помощи у государств региона. Саудовская Аравия и Катар погасили задолженность Сирии перед Всемирным банком в размере 15,5 млн в прошлом месяце и обязались выплатить зарплаты в государственном секторе. Сирия также подписала первоначальные соглашения с компаниями из ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара по крупным инфраструктурным и энергетическим проектам.

Страна также получила гранты, в том числе $146 млн от Всемирного банка для энергетического сектора страны и $80 млн от Швеции на восстановление школ и больниц.