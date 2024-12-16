Башар Асад переправив у Росію $250 млн готівкою – Financial Times

Сирійська влада відправляла до Росії літаки, наповнені мільйонами доларів і євро готівкою на суму $250 млн. У цей час країна стикалася з гострим дефіцитом іноземної валюти. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на конфіденційні документи.

Деталі

Транспортування готівки здійснювалося у 2018-2019 роках, і ці кошти належали Центральному банку Сирії. У цей період валютні резерви країни майже вичерпалися, пише видання. Незважаючи на кризу, уряд Асада переправив до московського аеропорту «Внуково» близько $250 млн у вигляді купюр номіналом $100 і €500, загальна вага яких склала приблизно 2 тонни.

Загалом із березня 2018 до вересня 2019 року було здійснено 21 авіарейс із готівкою, яку згодом розміщували в російських банках.

Сім’я Асада таємно придбала активи в Росії, включно з елітною нерухомістю. Зокрема, в районі Москва-Сіті вони купили 19 розкішних апартаментів загальною вартістю щонайменше $40 млн.

На той момент режим Асада значною мірою залежав від військової підтримки Росії, нагадує FT.

Контекст

27 листопада сирійська опозиція розпочала масштабний наступ, в якому ключову роль відіграли угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) і «Сирійська національна армія».

2 грудня ГУР Міністерства оборони України повідомило, що російські військові почали залишати свої бази у Сирії, покидаючи значні арсенали озброєння та техніки в кількох великих містах.

Уже за кілька днів повстанці захопили більшу частину провінції Алеппо, включно зі столицею, а також взяли під контроль провінцію Ідліб. 5 грудня вони зайняли Хаму, а підтримувані курдськими загонами сили опозиції встановили контроль над Дейр-ез-Зором і стратегічно важливими переходами на кордоні з Іраком.

7 грудня обраний президент США Дональд Трамп зазначив, що Росія не в змозі зупинити просування сирійської опозиції через великі втрати у війні проти України – 600 000 загиблих військових, що «зв’язало її руки».

8 грудня сирійські повстанці оголосили про падіння режиму Башара Асада. Сам диктатор залишив столицю на літаку.

Які наслідки ця подія матиме для війни в Україні? Читайте у матеріалі Forbes.