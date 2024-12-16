«Мой выезд из Сирии не был запланирован». Башар Асад обнародовал первое заявление после падения его режима

Свергнутый президент Сирии Башар Асад отрицает, что его выезд из страны был заранее спланирован, заявив, что он якобы оставался там, пока не узнал о полном выводе своих войск, об этом говорится в обнародованном его канцелярией заявлении.
Ключевые факты
- В своем первом заявлении с момента отстранения от власти Асад сказал, что оставался в Дамаске до утра воскресенья, 8 декабря, когда он переехал на российскую базу в Хмеймиме на побережье Средиземного моря.
- «Когда террористические силы проникли в Дамаск, я переехал в Латакию в координации с нашими российскими союзниками для наблюдения за боевыми операциями», – заявил Асад.
- Он сказал, что поскольку на базу были нанесены удары беспилотниками, а оставить ее стало невозможно, Москва якобы обратилась к руководству базы с призывом организовать его немедленную эвакуацию в Россию.
- «Мой отъезд не был запланирован и не состоялся в последние часы битвы, – сказал он. – Ни в какой момент этих событий я не думал об отставке или поиске убежища, и такое предложение не было сделано ни одним лицом или стороной».
- В заявлении говорится, что он покинул Дамаск и отправился в Россию 8 декабря – «на следующий день после падения» города.
Контекст
27 ноября сирийская оппозиция начала масштабное наступление, в котором ключевую роль сыграли группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) и «Сирийская национальная армия».
2 декабря ГУР Министерства обороны Украины сообщило, что российские военные покидают свои базы в Сирии, оставляя значительные арсеналы вооружения и техники в нескольких крупных городах.
Уже через несколько дней повстанцы захватили большую часть провинции Алеппо, в том числе столицу, а также взяли под контроль провинцию Идлиб. 5 декабря они заняли Хаму, а поддерживаемые курдскими отрядами силы оппозиции установили контроль над Дейр-эз-Зором и стратегически важными переходами на границе с Ираком.
7 декабря избранный президент США Дональд Трамп отметил, что Россия не в состоянии остановить продвижение сирийской оппозиции из-за больших потерь в войне против Украины – 600 000 погибших военных, что «связало ее руки».
8 декабря повстанцы объявили о падении режима Башара Асада, а сам диктатор бежал в Россию. Какие последствия это событие будет иметь для войны в Украине? Читайте в материале Forbes.
Cирийские власти отправляли в Россию самолеты, наполненные долларами и евро наличными на сумму $250 млн. В это время страна сталкивалась с острым дефицитом иностранной валюты, пишет издание Financial Times со ссылкой на конфиденциальные документы 16 декабря.
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